Srbija na Holandiju bez Kostova, Sukačeva i Džodića
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Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 16:53
Ako je verovati zvaničnom spisku prijavljenih igrača na sajtu UEFA
Ako je suditi po zvaničnom sajtu UEFA, na kojem na dan utakmice izlazi spisak prijavljenih igrača na utakmicu, Veljko Paunović je odredio koja će trojica biti prekobrojna za meč sa Holandijom u Ajndhovenu.
Na spisku koji je objavila UEFA, među prijavljenima nema Petra Sukačeva, levog beka Vojvodine, koji je igrao minut protiv Grčke, a onda ga takođe nije bilo u sastavu za naredne dve utakmice.
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Iznenađenje je što na spisku nema Stefana Džodića, koji je bio starter protiv Nemačke u Minhenu i odigrao 67 minuta. Prethodno je protiv Holandije u Beogradu presedeo na klupi.
A, još veće iznenađenje je što na spisku nema Vasilija Kostova, mada je u tri prethodne utakmice Lige nacija odigrao samo dva minuta protiv Nemačke. Za meč sa Grčkom takođe nije bio ni na klupi.
Među prijavljenima su golmani Filip Stanković i Dragan Rosić, koji do sada nisu igrali, kao i Vanja Dragojević, koji nije odigrao još ni minut, a tu je i Stefan Gudelj, mladi štoper Crvene zvezde, koji je pred polazak za Minhen prekomandovan u A tim iz mlade reprezentacije.
Podsećanja radi, golman Đorđe Petrović je napustio tabor reprezentacije zbog očekivane prinove, a ranije su „voljno“ dobili desni bek Lazar Nikolić, levi bek Stefan Bukinac i napadač Jovan Milošević.
Listu prijavljenih igrača po sajtu UEFA čine:
golmani Milinković-Savić, Stanković, Rosić
defanzivci Nedeljković, Pavlović, Mimović, Kostić, Simić, Babić, Eraković, Terzić, Stefan Gudelj,
vezisti Maksimović, Nemanja Gudelj, Stanković, Dragojević, Samardžić, Lukić,
napadači Jović, Joveljić, Tadić, Živković, Cvetković.
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