Srbija na Holandiju bez Kostova, Sukačeva i Džodića

Iznenađenje je što na spisku nema Stefana Džodića, koji je bio starter protiv Nemačke u Minhenu i odigrao 67 minuta. Prethodno je protiv Holandije u Beogradu presedeo na klupi.

A, još veće iznenađenje je što na spisku nema Vasilija Kostova, mada je u tri prethodne utakmice Lige nacija odigrao samo dva minuta protiv Nemačke. Za meč sa Grčkom takođe nije bio ni na klupi.

Među prijavljenima su golmani Filip Stanković i Dragan Rosić, koji do sada nisu igrali, kao i Vanja Dragojević, koji nije odigrao još ni minut, a tu je i Stefan Gudelj, mladi štoper Crvene zvezde, koji je pred polazak za Minhen prekomandovan u A tim iz mlade reprezentacije.

Podsećanja radi, golman Đorđe Petrović je napustio tabor reprezentacije zbog očekivane prinove, a ranije su „voljno“ dobili desni bek Lazar Nikolić, levi bek Stefan Bukinac i napadač Jovan Milošević.

Listu prijavljenih igrača po sajtu UEFA čine:

golmani Milinković-Savić, Stanković, Rosić

defanzivci Nedeljković, Pavlović, Mimović, Kostić, Simić, Babić, Eraković, Terzić, Stefan Gudelj,

vezisti Maksimović, Nemanja Gudelj, Stanković, Dragojević, Samardžić, Lukić,

napadači Jović, Joveljić, Tadić, Živković, Cvetković.