Da li Igokea planira da se u budućnosti priključi VTB ligi? "Nisam ja osoba koja može da govori o tome. Ali znam da su naš generalni menadžer Vuk Radivojević i predsednik Igor Dodik veliki zagovornici takvog koraka. Činjenica da Igokea poslednjih godina učestvuje u svim projektima VTB lige govori o našem poštovanju prema Rusiji".

Kako ocenjujete kvalitet protivnika iz Rusije? "Ruski timovi su uvek na visokom nivou. Nema veze što ne igraju u Evroligi ili drugim evropskim takmičenjima, rusko prvenstvo je oduvek bilo jedno od najjačih u Evropi. Tako je uvek bilo. Zato utakmice protiv ruskih klubova našim igračima donose neverovatno iskustvo. Odmah mogu da vide šta moraju da poprave i u kojim segmentima treba da napreduju".

A, da li je moguće da ruski klubovi zaigraju u ABA ligi? Srpski mediji su nedavno pisali o tome (Mozzart Sport prvi pisao o tome pr. au).

"U ovom trenutku, imajući u vidu političku situaciju, takav korak deluje veoma teško ostvarivo. Reći ću vam svoje mišljenje: sport i politiku ne treba mešati. A iz nekog razloga ih stalno mešaju. Zato ne verujem da je to sada moguće, dok se neke stvari ne reše. Generalno, ideja je zanimljiva. Zašto da ne? Ako Igokea može da igra u VTB ligi, zašto ruski klubovi ne bi mogli da igraju u ABA ligi? Ali ponavljam, to je pitanje za rukovodstvo ABA lige, njenog predsednika, VTB ligu i, na kraju krajeva, za političare".

U decembru će biti održana sednica Centralnog borda FIBA, a jedno od glavnih pitanja biće povratak ruskih klubova i reprezentacija u međunarodna takmičenja. Mislite li da će takva odluka biti usvojena ili je još rano?

"To je veliko pitanje. Ali još dok sam bio predsednik Košarkaškog saveza Makedonije, uvek sam podržavao rusku košarku. Svi treba da imaju jednake uslove. Ipak, to je pitanje visoke politike. Ono što ja mogu da kažem jeste da košarkaši ruske reprezentacije ne treba toliko da ispaštaju. Oni imaju pravo da igraju protiv drugih nacionalnih timova. Mi smo sportisti koji pokazuju svoje umeće na terenu i bore se za svoju zemlju. Mi predstavljamo svoju zemlju. Nismo političari, niko od nas. Ali to je duga priča koju svi znaju. Nadajmo se da će se taj problem rešiti što pre i da ćemo ponovo gledati Rusiju na svim takmičenjima".

U Laktašima razgovarali sa Viktorom Hrjapom i Sergejem Monjom. O čemu ste pričali, o starim vremenima ili o mladim talentima?

"Pričali smo i o mladim talentima, ali razgovor sa Viktorom i Sergejem uglavnom se odnosio na prošlost. Uvek mi je drago kada ih sretnem. Oni su bili neverovatni majstori košarke. Nije mi bilo lako da čuvam takve igrače, ali sam od njih učio. Zamislite, ja sam igrao na najtežoj poziciji, na četvorci. Kod vas su na toj poziciji igrale najveće zvezde: Kirilenko, Monja, Hrjapa. Mislim da sam se prilično dobro nosio sa njima".

Ako ruskim klubovima bude dozvoljeno da igraju evropska takmičenja, ali na neutralnim terenima, da li bi Srbija ili Republika Srpska mogle da ih ugoste?

"Baš vi volite da zamišljate takve situacije".

Želimo da razumemo šta nas očekuje u budućnosti.

"Ponavljam, to ne zavisi od naše volje niti od naših mogućnosti. Ali ako ljudi koji donose odluke odluče da ruski klubovi mogu da igraju evropska takmičenja i da se reprezentacija vrati na međunarodnu scenu, verujte mi da će se mnogi tome obradovati. Rusija ima mnogo prijateljskih zemalja koje bi pristale da je ugoste. Pritom, ne razumem baš najbolje zašto već sada ne bi moglo da se igra u Rusiji. Evo, nas dvojica razgovaramo u Moskvi. Prelep grad, sve je mirno. Tako da protivnici mogu da gostuju i ovde".

Za sada postoji problem sa logistikom i direktnim avionskim linijama prema mnogim zemljama.

"Nadajmo se da će taj problem biti rešen u skorijoj budućnosti".

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Šta mislite o projektu NBA Evropa? Verujete li u njega?

"Ne. Ovde je važno napraviti razliku. Postoji evropska košarka i postoji košarka kakva se igra u NBA ligi. Ne želim da moje reči zvuče kao nepoštovanje, ali evropski stil košarke treba ostaviti na miru. Ne moramo sve da preuzimamo od NBA lige. Moramo da sačuvamo svoj identitet. Da, preko okeana ima mnogo dobrih stvari, ali postoje i neke koje evropska publika neće razumeti. Zato sam protiv slepog kopiranja. S druge strane, verujem u Horhea Garbahosu, Andreasa Zaglisa i Kamila Novaka, moje velike prijatelje iz FIBA. Oni znaju šta rade. A ni Evroliga neće nigde nestati. Videćemo šta će se dalje dešavati".

Kad smo već kod NBA lige, ne dopada vam se pravac u kojem se takmičenje razvija?

"Ne dopada mi se. Zato što je evropska košarka lepša. Poštujem NBA ligu, tamo imam mnogo prijatelja, ali ne gledam to takmičenje. Eventualno mogu da uključim neku utakmicu u kojoj igraju Bogdan Bogdanović ili Al Horford. Ali ne uživam u onome što gledam. U suštini, regularna sezona je kao niz prijateljskih utakmica, zabava. Do plej-ofa se tamo ne trude previše u odbrani. A u Evroligi od prvog dana moraš da gineš za svaku loptu. Isto važi i za domaća prvenstva. Svaka utakmica je važna. Možda sam sentimentalan kada je evropska košarka u pitanju, ali dok gledam NBA utakmice, ponekad mi dođe da baš dobro opsujem".

Plate u evroligaškim klubovima su se tokom poslednjih pet godina otprilike udvostručile. Kako gledate na to?

"Mogu samo da budem srećan zbog svojih kolega, pod uslovom da postoje ljudi koji mogu da ih plaćaju. Pritom, rast plata ima i svoju pozitivnu stranu. Evroligaški timovi se postepeno približavaju NBA ekipama po dubini rostera i individualnom kvalitetu igrača. Reći ću vam ovako: evroligaški timovi bez problema mogu da se nose sa NBA ekipama. A kada oni za sebe kažu da su svetski šampioni, to je već... E, sa tim se ne slažem. Neka šampion Evrolige odigra utakmicu protiv šampiona NBA lige, pa da vidimo ko je bolji".