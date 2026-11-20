Neverovatno je dokle smo došli, ali jedan od glavnih neprijatelja savremenog fudbala postale su očigledno - igrice!? Pre samo nekoliko sati na Mozzart Sportu mogli ste da pročitate kako se trener Borusije Dortmund Niko Kovač, doduše više u šali, zabrinuo da bi njegovi igrači mogli da budu nedovoljno odmorni zbog igranja GTA 6 do duboko u noć.

I dok se Kovač šalio, njegovom kolegi na klupi Arsenala Mikelu Arteti nije uopšte do smeha. Španski stručnjak, štaviše, uveo je stroga pravila ne samo u Arsenalu nego i u sopstvenoj kući zbog Fantazija Premijer lige, ne bi li tako sprečio potencijalno curenje informacija. Početkom novembra pojavile su se glasine da je Arteta zabranio svima u klubu da za svoje Fantazi timove biraju igrače crveno-belih, jer je grčki ofanzivac Hristos Colis uvrstio sam sebe u svoj FPL tim pred meč između Arsenala i Liverpula 1. novembra. Grk je sebi dodelio i kapitensku traku u tom virtuelnom takmičenju, i time dao signal drugima (pa i stručnom štabu Liverpula) da će se naći u sastavu Tobdžija na predstojećem meču.