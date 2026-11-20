Ko vam je sutra kapiten na Fantaziju? Samo Arteti ni reč o tome
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 19:30
Trener Arsenala uveo stroga pravila kako u klubu, tako i u sopstvenoj kući
Neverovatno je dokle smo došli, ali jedan od glavnih neprijatelja savremenog fudbala postale su očigledno - igrice!? Pre samo nekoliko sati na Mozzart Sportu mogli ste da pročitate kako se trener Borusije Dortmund Niko Kovač, doduše više u šali, zabrinuo da bi njegovi igrači mogli da budu nedovoljno odmorni zbog igranja GTA 6 do duboko u noć.
I dok se Kovač šalio, njegovom kolegi na klupi Arsenala Mikelu Arteti nije uopšte do smeha. Španski stručnjak, štaviše, uveo je stroga pravila ne samo u Arsenalu nego i u sopstvenoj kući zbog Fantazija Premijer lige, ne bi li tako sprečio potencijalno curenje informacija. Početkom novembra pojavile su se glasine da je Arteta zabranio svima u klubu da za svoje Fantazi timove biraju igrače crveno-belih, jer je grčki ofanzivac Hristos Colis uvrstio sam sebe u svoj FPL tim pred meč između Arsenala i Liverpula 1. novembra. Grk je sebi dodelio i kapitensku traku u tom virtuelnom takmičenju, i time dao signal drugima (pa i stručnom štabu Liverpula) da će se naći u sastavu Tobdžija na predstojećem meču.
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Kao što rekosmo, tada su to bile samo glasine, ali danas je Arteta i sam potvrdio njihovu istinitost. U međuvremenu je očitao lekciju Colisu, ali i ne samo njemu...
"Razgovarao sam o tome sa Hristosom, sa ekipom, ali i sa svojom decom", rekao je Arteta pred sutrašnji duel sa Njukaslom na Sent Džejmsis Parku. "Stalno me i oni zapitkuju o tome, jer žele da znaju. To je sada aktuelna tema. To je nešto što se dešava u današnjem društvu. Nova je pojava, sa kojom se ranije nismo susretali, tako da moramo da uvedemo nova pravila. Očigledno je da je poverljivost od ključnog značaja, jer se sve svodi na poverenje i ono što pokušavate da ostvarite, a takve stvari moraju da ostanu stroga tajna. Preduzećemo mere kako bismo bili sigurni da se to više ne ponavlja."
Arsenal nije jedini klub koji se suočava s ovim problemom, jer je Čelsi još ranije upozorio svoje osoblje da obazrivije pristupa samoj igri kako ne bi nehotice otkrili poverljive informacije o ekipi Ćabija Alonsa. U oktobru je nekoliko Fantazi timova povezanih sa ljudima sa Stamford Bridža izbacilo napadača Žoaa Pedra iz svojih postava, što je nagovestilo da je Brazilac povređen i da se neće naći na terenu. Posle ovih zabrana, takve situacije neće se više ponavljati.
I kako onda običan čovek danas da nađe insajderske informacije i tako "pogura" sebe u takmičenju u kojem učestvuje više od deset miliona ljubitelja Premijer lige iz čitavog sveta... Nego, ko vam je kapiten za ovo kolo? Nećemo reći Arteti.
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PREMIJER LIGA - 11. KOLO
Subota
13.30: (1.40) Mančester Siti (4.90) Fulam (6.50) - MOZZART RELAX
16.00: (1.95) Čelsi (3.50) Lids (3.60) - MOZZART RELAX
16.00: (2.45) Koventri (3.45) Kristal Palas (2.70) - MOZZART RELAX
16.00: (2.00) Bormut (3.50) Notingem Forest (3.50) - MOZZART RELAX
16.00: (1.80) Aston Vila (3.60) Sanderlend (4.20) - MOZZART RELAX
16.00: (1.52) Totenhem (4.20) Ipsvič (5.60) - MOZZART RELAX
18.30: (5.30) Njukasl (4.00) Arsenal (1.58) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (5.70) Hal Siti (4.20) Brajton (1.52) - MOZZART RELAX
17.30: (1.80) Liverpul (3.80) Mančester Junajted (3.90) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2.25) Brentford (3.45) Everton (2.95) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama