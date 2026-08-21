Srbin stigao u Katar: IMT poslao Nikolu Krstića na pozajmicu
Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 00:00
Mladi vezista otišao u redove drugoligaša Al Karatijata
Nikola Krstić je jedan iz plejade mladih igrača koje IMT vrlo rano lansirao. Momak ponikao u mlađim kategorijama Rada među Traktoriste je došao 2023. godine i vrlo brzo je prebačen u seniorski tim. Vremenom je postao jedan od važnijih igrača i kapiten ekipe, a sad je došao red i na prvi inostrani transfer.
Naime, Krstić je zvanićno predstavljen kao novi igrač Al Karatijata iz Katara. Reć je o članu drugog ranga koji je prethodne sezone završio kao trećeplasiran. Dogovoreno je da mladi vezista ostane na pozajmici do kraja sezone.
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Krstić je prethodne sezone odigrao 30 mečeva u Mozzart Bet Superligi, nije se upisao u strelce, ali je zato četiri puta bio asistent. U dresu IMT-a je za tri sezone odigrao 86 mečeva i postigao šest golova uz sedam asistencija.
Oni što je zanimljivo, Nikolin saigrać u novoj sredini biće nekadašnji štoper Pari Sen Žermena i reprezentacije Francuske - Presnel Kimpembe. Stameni štoper je takođe stigao u letnjem prelaznom roku. Uz Aleksandra Mitrovića, Krstić je, za sada, jedini fudbaler iz Srbije koji će ove sezone igrati u Kataru.