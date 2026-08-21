Srbin stigao u Katar: IMT poslao Nikolu Krstića na pozajmicu

Nikola Krstić je jedan iz plejade mladih igrača koje IMT vrlo rano lansirao. Momak ponikao u mlađim kategorijama Rada među Traktoriste je došao 2023. godine i vrlo brzo je prebačen u seniorski tim. Vremenom je postao jedan od važnijih igrača i kapiten ekipe, a sad je došao red i na prvi inostrani transfer.

Naime, Krstić je zvanićno predstavljen kao novi igrač Al Karatijata iz Katara. Reć je o članu drugog ranga koji je prethodne sezone završio kao trećeplasiran. Dogovoreno je da mladi vezista ostane na pozajmici do kraja sezone.