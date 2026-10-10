Sreća, pa Trabzon stiže na Marakanu u decembru! Eraković video moć, snagu, brzinu...
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 16:56
Ekipa sa Crnog mora lako slavila na gostovanju Samsunu – 3:0
Bilo je povremenih šumova u igri Trabzona na početku prvenstva. Euforija izazvana enormnim ulaganjima tokom prelaznog roka pretvorila se u blago razočaranje. Tražilisu se u Trabzonu, promenili trenera i odlučili se za Nemca Tomasa Rajsa. I očigledno su pogodili.
Bilo je potrebno da se stvari poslože, ali trenutno Trabzon izgleda kao legitimni kandidat za titulu. U prethodnom kolu Galatasaraj nije pobeđen. Galatasaraj je – pregažen. Ništa bolje nije prošao ni Samsun na svom terenu – 3:0.
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Posle duge reprezentativne pauze i velike minutaže u sistemu Veljka Paunovića, srpski štoper Strahinja Eraković bio je na klupi domaćina. I bolje je što je tako. Jer je iz bezbedne daljine gledao moć Zvezdinog rivala u Ligi Konferencije. Srećom, pa Trabzon dolazi u Beograd polovinom decembra, do kada bi mogao da obezbedi prolaz dalje.
Nisu mnogo dangubili u Trabzonu ovog popodneva. Iako je od tada prošlo tri sedmice, odigrali su kao nastavak meča sa Galatom. Bilo im je potrebno samo 13 minuta da postignu tri gola i praktično se u tom trenutku nađu na trećoj poziciji turskog prvenstva iza Galatasaraja i Ameda.
Sve je počelo u 27. minutu kada je Albanac Muci dobio loptu u prostor i lako prevario domaćeg golmana. Nastavio je Trabzon da gazi nedoraslog rivala, prodali su prekid domaćinu. Opet je Muci sve zamesio, a na dobijenu loptu je naleteo Nvaivu i ubacio je u mrežu.
Opet je Mohamed Salah bio neizostavni začin u svim ofanzcvnim akcijama Trabzona. Delio lopte kao rukom, ali je na gostovanju Samsunu zasijao još jedan igrač. Videla se moć reprezentativca Gvinije Bisao –Djua. Napadač Trabzona je u 40. minutu otresao sa pola snage jednog od štopera domaćina i potom pogodio za konačnih 3:0.
Imao je Trabzon od 43. minuta igrača manje posle nasilničkog ponašanja Abaskala, ali je rutinski sačuvao prednost.
TURSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)
/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/
Subota
Genčeler - Amed 2:2 (0:1)
/Luis 54, Talison 90+2 - Saba 25 pen, Balet 67/
Alanja - Erzurum 0:0
Samsun - Trabzon 0:3 (0:3)
/Muci 27, Nvaivu 38, Dju 40/
18.00: (4,70) Rize (3,70) Fenerbahče (1,75)
Nedelja
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Ponedeljak
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