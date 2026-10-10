Sreća, pa Trabzon stiže na Marakanu u decembru! Eraković video moć, snagu, brzinu...

Posle duge reprezentativne pauze i velike minutaže u sistemu Veljka Paunovića, srpski štoper Strahinja Eraković bio je na klupi domaćina. I bolje je što je tako. Jer je iz bezbedne daljine gledao moć Zvezdinog rivala u Ligi Konferencije. Srećom, pa Trabzon dolazi u Beograd polovinom decembra, do kada bi mogao da obezbedi prolaz dalje.

Nisu mnogo dangubili u Trabzonu ovog popodneva. Iako je od tada prošlo tri sedmice, odigrali su kao nastavak meča sa Galatom. Bilo im je potrebno samo 13 minuta da postignu tri gola i praktično se u tom trenutku nađu na trećoj poziciji turskog prvenstva iza Galatasaraja i Ameda.

Sve je počelo u 27. minutu kada je Albanac Muci dobio loptu u prostor i lako prevario domaćeg golmana. Nastavio je Trabzon da gazi nedoraslog rivala, prodali su prekid domaćinu. Opet je Muci sve zamesio, a na dobijenu loptu je naleteo Nvaivu i ubacio je u mrežu.

Opet je Mohamed Salah bio neizostavni začin u svim ofanzcvnim akcijama Trabzona. Delio lopte kao rukom, ali je na gostovanju Samsunu zasijao još jedan igrač. Videla se moć reprezentativca Gvinije Bisao –Djua. Napadač Trabzona je u 40. minutu otresao sa pola snage jednog od štopera domaćina i potom pogodio za konačnih 3:0.

Imao je Trabzon od 43. minuta igrača manje posle nasilničkog ponašanja Abaskala, ali je rutinski sačuvao prednost.

TURSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)

/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/

Subota

Genčeler - Amed 2:2 (0:1)

/Luis 54, Talison 90+2 - Saba 25 pen, Balet 67/

Alanja - Erzurum 0:0

Samsun - Trabzon 0:3 (0:3)

/Muci 27, Nvaivu 38, Dju 40/

18.00: (4,70) Rize (3,70) Fenerbahče (1,75)

Nedelja

12.30: (2,80) Konja (3,40) Bašakšehir (2,50)

15.00: (2,60) Gazijantep (3,35) Čorum (2,70)

18.00: (1,28) Bešiktaš (5,90) Kodžaeli (9,50)

Ponedeljak

19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)

***kvote su podložne promenama