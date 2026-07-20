Stanković: Računamo na Bukarija, dobili smo informaciju da je podloga teška za igru

Srpski trener je jasno stavio do znanja da su svi igrači spremni za sutrašnju utakmicu osim Radeta Krunića , koji prema njegovim rečima nije ozbiljnije povređen. „Računamo na sve igrače, osim na Krunića. Da je stani-pani situacija, bio bi on u protokolu, ali ovako možemo sebi da dozvolimo taj luksuz da odmori ovu utakmicu jer imamo širok roster, odnosno igrače koji mogu da pokrpe tu poziciju. Nemam problem sa prvih 11, ni sa izmenama“.

Teren će Zvezdi biti nepoznanica broj jedan s obzirom na to da je podloga u Severnoj Irskoj veštačka, što je prokomentarisao i trener Zvezde. „Očekujem tvrdu i direktnu utakmicu, dobili smo informaciju da je podloga dosta teška za igru, pravi plastični, veštački teren, tako da njihova prednost može da bude u tome. Na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, prihvatamo ulogu favorita, ali moramo da je opravdamo na terenu. Kvalitet je na našoj strani", rekao je Stanković.

Zanimljiva je opaska Zvezdinog trenera vezana za treninge pred utakmicu. Stanković smatra da ekipa ne dobija nikakvu prednost ukoliko se za meč sprema na stadionu gde će se duel igrati.

„Ništa nam ne bi donelo ni da smo trenirali tamo, radimo na našoj igri, detaljima, sitnicama, i kao igrač sam voleo da stignem direktno na utakmicu. Da mogu da treniram pred 80.000 ljudi pa da se tako spremim, možda bi mi neku razliku napravilo. Ovako, prazan stadion i teren kao teren ne prave razliku“.

Taktika je aspolutni jasna prema rečima Zvezdinog trenera, a u utakmicu se mora ući sa maksimalno ozbiljnim pristupom.

„Moramo odgovoriti lično, direktna igra – ili on ili ja. Auti, prekidi, duge lopte, duel igra… To je ključ. Što se tiče samog kvaliteta, on je našoj strani, nedvosmisleno to kažem“, izjavio je stručnjak na klupi crveno-belih.

Za kraj, trener crveno-belih je dodao da će u sastavu biti i povratnih u redove srpskog šampiona Osman Bukari.

„Da, Bukari je prošao pripreme, odigrao je dva prijateljska meča, trenirao je s nama, računamo na njega i te kako“ zaključio je Stanković.

Kompletan spisak putnika za Severnu Irsku glasi: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Abu Fani, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Kristijan Balov, Mirko Ivanić, Aleksandar Katai, Džej Enem, Bruno Duarte, Marko Arnautović.

‍Meč između Larnea i Crvene zvezde u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona je na programu u utorak od 21:00, revanš se igra osam dana kasnije, a ukoliko Zvezda izbori plasman u treću rundu sastaće se sa boljim iz dvomeča u kom se sastaju Hapoel Ber Ševa i Vikingur.