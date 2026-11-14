Novi "4x10": Zvezdin debakl u Madridu, čiča Džekiri vodio Partizan; EL tim u NBA - koliko pobeda?

Sa druge strane, Crvena zvezda je na najtežem gostovanju u Evroligi odigrala najgori meč sezone i sasvim zasluženo ubedljivo poražena od razigranog i rastrčanog Reala u Madridu, uz upitna izdanja Čime Monekea i nervoznog Džereda Batlera, ali i "buđenje"pomalo zaboravljenog Patrika Boldvina.

Kako prenosi italijanska "Gazzeta dello sport", Zvezda i Partizan su ostali bezu statusa franšiza, ali će u Evroligi nastupati i dalje sa novom trogodišnjom licencom. Šta to zapravo znači i ka čemu vodi, analizirali smo u našem trećem segmentu.

Za kraj, u poslednjem delu emisije bavili smo se hipotetičkom situacijom u kojoj najbolji tim Evrolige igra punu NBA sezonu od 82 utakmice i preptostavljali koliko bi uspeha, ali i koliko pobeda u tome imali?

U studiju MozzartTV-a ove nedelje urednik i voditelj podkasta Marko Ljubomirović, komentator TV Arena Sport Darko Plavšić, kao i novinari portala Mozzart Sport - Bojan Brezovac i Kosta Simetić.