Novi "4x10": Zvezdin debakl u Madridu, čiča Džekiri vodio Partizan; EL tim u NBA - koliko pobeda?
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 18:04
Kako je Partizan "rešio" upornu Baskoniju, šta je Zvezdu odvelo u madridski debakl i koliko bi tim iz Evrolige imao pobeda u NBA sezoni teme su nove epizode našeg "4x10" podkasta
U novoj epizodi podkasta "4x10" bilo je reči o važnoj pobedi Partizana protiv Baskonije pred novo duplo kolo, ubedljivom porazu Zvezde u Madridu, evroligaškim franšizama koje u ovom trenutku ipak nisu namenjene za beogradske "večite rivale", kao i o "šta bi bilo kad bi bilo" scenariju da najbolji tim Evrolige igra jednu celu NBA sezonu.
Partizan Mozzart Bet je ponajviše zahvaljujući rekovalescentu "čiči" Tonjeu Džekiriju srušio upornu Baskoniju i napravio dobar uvod u duplo kolo koje će igrati u Beogradu, ali i dobru situaciju za novajliju Krisa Silvu od koga se očekuje da ojača crno-bele pozicije u reketu.
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Sa druge strane, Crvena zvezda je na najtežem gostovanju u Evroligi odigrala najgori meč sezone i sasvim zasluženo ubedljivo poražena od razigranog i rastrčanog Reala u Madridu, uz upitna izdanja Čime Monekea i nervoznog Džereda Batlera, ali i "buđenje"pomalo zaboravljenog Patrika Boldvina.
Kako prenosi italijanska "Gazzeta dello sport", Zvezda i Partizan su ostali bezu statusa franšiza, ali će u Evroligi nastupati i dalje sa novom trogodišnjom licencom. Šta to zapravo znači i ka čemu vodi, analizirali smo u našem trećem segmentu.
Za kraj, u poslednjem delu emisije bavili smo se hipotetičkom situacijom u kojoj najbolji tim Evrolige igra punu NBA sezonu od 82 utakmice i preptostavljali koliko bi uspeha, ali i koliko pobeda u tome imali?
U studiju MozzartTV-a ove nedelje urednik i voditelj podkasta Marko Ljubomirović, komentator TV Arena Sport Darko Plavšić, kao i novinari portala Mozzart Sport - Bojan Brezovac i Kosta Simetić.