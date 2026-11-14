Omladinci odradili domaći u sudaru sa Azerima, protiv Crne Gore dovoljan i bod

Uspeli su da učenici Slađana Nikolića odrade domaći zadatak protiv Azera, iako su povremeno igrali protiv sata. Bilo je jasno da će slabašni gosti biti fokusirani na defanzivu i da će destrukcijom igra pokušati da otežaju posao naćšoj selekciji. Pucali su iz svih oružnja mladi Srbi, pretili preko Damjanovića, Šarića i Jovanovića, ali nisu uspevali da dođu do inicijalnog vođstva. Sve do 38. minuta kada je Sopranić odneo jednu loptu u šesnaestercu gostiju, poturio nogu i dobio penal. Siguran sa kreča, kao u prvom susretu, bio je vezista Crvene zvezde Dimitrije Šarić.

Bilo je jasno da gosti sa istoka kontinenta ne mogu da nas ugroze. Imalisu samo jedan pokušaj za 90 minuta. Srbija je u takvim okolnostima jurila gol razliku i uspela kada je proradio tandem Milovanović – Damjanović. Napadač Leverkuzana je u 70. minutu odlično proigrao kapitena naše selekcije u odsustvu Šarića koji je mirno pogodio dalji ugao.

Bili su to trenuci najbolje igre reprezentacije Srbije. Azeri su ostali bez snage. A beskrupolozno ih je kažnjavao Ostojić. Vezista Vojvodine je stavuio tačku na dobru partiju Srbije, tako što je pogodio iz kornera. Za konačnih 4:0 i lakšlidersku poziciju uoči dana odluke. Odnosno meča sa Crnom Gorom.

SRBIJA – AZERBEJDŽAN 4:0 (1:0)

/Šarić 38 pen, Milovanović 70, Ostojić 73 i 79/

Pančevo

Stadion: Železničar

Sudija: Oguzan Čakir (Turska)

SRBIJA (4-2-3-1): Petrić - Radić, Vranić, Topić, S.Petrović – Sopranić, Ostojić – Milovanović, Šarić (od 46. D. Jovanović), Jovanović – Damjanović.

AZERBEJDŽAN (4-3-3): Hasanov – Baširov, Ahmadov, Fetijev, Rzajev – A- Valijev, E. Valijev, Jabarli – Alijev (od 62. Čodrov), Kamara, Salimov