Festival na Tumbi: Partizan iskopirao akciju iz Madrida, ali ostao bez Seka i Lime
Vreme čitanja: 13min | sub. 14.11.26. | 17:42
Crno-beli se iz Soluna vraćaju pomešanih osećanja, bilo je sjajno uveličati 100 postojanja PAOK-a, ali igrači nisu pokazali mnogo u porazu posle preokreta (1:3)
Navijači su uživali, treneri baš i ne. Posebno ne Aleksandar Stanojević. Iako je ambijent bio karnevalski, a meč niskog intenziteta, nadao se šef stručnog štaba Partizana da bi kontrolni duel na Tumbi mogao da mu posluži da vidi pomake u igri i(li) organizaciji u odnosu na prethodne mečeve, ali vrlo lako može da se ispostavi da je gostovanje u Grčkoj donelo skuplju daru nego meru.
Beogradski crno-beli su položili oružje pred solunskim, a usput izgubili Dembu Seka, koji je postigao gol u uvodnom delu meča igranom u sklopu proslave 100 godina postojanja PAOK-a, da bi kasnije, tokom prvog poluvremena, usled povrede napustio teren i na njega se više nije vraćao. Baš kao što ni posle dva primljena gola u ranoj fazi oba poluvremena nije bilo povratka za tim iz Humske – 1:3.
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Štaviše, osim Seka, zbog povrede je početkom drugog dela van igre morao i Sidni Lima, što su dva snažna utiska sa pripremne utakmice tokom reprezentativne pauze. Bilo bi dobro ako bi se afrički krilni napadač i brazilski štoper vratili za finiš jesenjeg dela sezone, ali to u ovom trenutku ne deluje izvesno.
Ako je nešto bilo dobro za crno-bele, onda je to gol koji je u ranoj fazi meča postigao upravo Sek. Pomalo je ta akcija podsetila na onu iz Madrida protiv Hetafea, jer je Že dobro iskoristio telo i proigrao Senegalca, koji je našao način kako da sjajno reaguje u kaznenom prostoru i pogodi mrežu. Bio je to znak da je Partizan u stanju maltene svima da postigne gol, ali je problem kako odbraniti svoj.
Nije prošlo mnogo vremena, a PAOK je izjednačio. Ispala je maltene kompletna odbrana Beograđana i na daljoj stativi loptu je samo sačekao Džondžo Keni i lako pogodio mrežu.
Ona je mogla još koji put da se zatrese u prvom delu, međutim, Sek nije bio precizan na jednoj strani, dok je na drugoj Marko Milošević akrobatski zaustavio pokušaj Madija Kamare.
Samo što je počelo drugo poluvreme, rezervista u domaćoj ekipi Baptist Santamarija iskoristio je ubacivanje sa boka i pored Miladinovića i Žea matirao Miloša Krunića za preokret.
Do kraja meča Partizan je imao šansu da stigne do izjednačenja posle kontre u kojoj lopta nije ni stigla do rezerviste Zorana Alilovića. Osim te akcije, ništa specijano sve do završnice i pokušaja Zubairua srpski crno-beli nisu napravili. Stanojević je šansu dao mladim igračima poput Bogdana Kostića, Lekića, Rakovića, Rakića i Pečeničića.
Posle silnih promena na obe strane, od kojih je domaćin najviše obradovan što je prvi put posle maja video na delu Kirila Despodova, intenzitet je dodatno opao, a PAOK posle prekida postigao još jedan gol, tako što je Partizan posle kornera dozvolio Kamari da maltene neometan skoči u petercu i matira Krunića. Uz to je bila i prečka koju je uzdmrao Kamara.
Taman da Aleksandar Stanojević podvuče markerom na čemu mora da radi.
BRAT ZA BRATA
Za razliku od terena, gde nije bilo previše intenzivno, Gejt 4 i Grobari su se sjajno zabavljali na proslavi decenijskog bratstva navijačkih grupa. Druženje je počelo još u petak veče, kad je nekoliko hiljada pristalica srpskog kluba doputovalo u Solun, nastavilo se pesmom u raznim lokalima i na ulicama, PAOK je organizovao i druženje nekolicine njihovih prvotimaca i publike nekoliko sati pre meča, bio je i umetnički, muzički i zabavni program ispred Tumbe, a vrhunac spektakla nastao je neposredno pre početka meča i trajao je sve vreme utakmice.
U jedan glas pevali su i Grci i Srbi, ionako su im melodije navijačkih pesama vrlo slične, znaju bratske reči i napravili su ambijent za divljenje, garniran raznim transparentima, od kojih je najveću pažnju privukao onaj razvijen početkom drugog poluvremena kad su sinuli iscrtani Bela kula i Hram Svetog Save u Beogradu, uz poruku „Brat za brata“.
Vredi istaći da je pre početka utakmice generalni direktor Partizana Danko Lazović predao Ognjenu Ugrešiću uramljeni dres na čijoj poleđini je pisalo 100, u znak čestitke PAOK-u na vek postojanja, da su gosti odigrali meč u posebno dizajniranim dresovima na kojima je i na srpskom i na grčkom pisalo „Iste boje, ista vera“, te da su prvotimci kluba iz Humske pre početka susreta na tribini gde su smeštene najvatrenije pristalice PAOK-a položili venac u znak sećanja na navijače koji su u januaru izgubili život u blizini Temišvara kad su krenuli na utakmicu u okviru Lige Evrope protiv Liona.
Sve je garnirano pesmom, zastavama bakljadama...
PRIJATELJSKA UTAKMICA
PAOK - Partizan 3:1 (1:1)
/Keni 15, Santamarija 47, Kamara 78 - Sek 6/
Solun
Stadion Tumba
Gledalaca: oko 16.000
PAOK: Cifcis (od 87. Balomenos) - Aric (od 87. Coitas), Tejlor (od 71. Despodov), Baba, Batulas (od 46. Santamarija) - Kamara, Ugrešić (od 87. Papadopulos) - Keni (od 62. Košta), Hacidis (od 87. Kakalis), Luše (od 32. Endijaje) - Šortajr (od 78. Liakos).
PARTIZAN: Milošević (od 46. Krunić), Samson (od 46. Đurđević), Lima (od 58. Mitrović), Milovanović (od 82. Pečeničić), Jurčević (od 58. Milić) - Baba, Miladinović (od 82. Rakić) - Čumić (od 46. Kostić), Sek (od 42. Zubairu), Aleksić (od 70. Alilović) - Že (od 70. Lekić).