Festival na Tumbi: Partizan iskopirao akciju iz Madrida, ali ostao bez Seka i Lime

Štaviše, osim Seka, zbog povrede je početkom drugog dela van igre morao i Sidni Lima, što su dva snažna utiska sa pripremne utakmice tokom reprezentativne pauze. Bilo bi dobro ako bi se afrički krilni napadač i brazilski štoper vratili za finiš jesenjeg dela sezone, ali to u ovom trenutku ne deluje izvesno.

Ako je nešto bilo dobro za crno-bele, onda je to gol koji je u ranoj fazi meča postigao upravo Sek. Pomalo je ta akcija podsetila na onu iz Madrida protiv Hetafea, jer je Že dobro iskoristio telo i proigrao Senegalca, koji je našao način kako da sjajno reaguje u kaznenom prostoru i pogodi mrežu. Bio je to znak da je Partizan u stanju maltene svima da postigne gol, ali je problem kako odbraniti svoj.

Nije prošlo mnogo vremena, a PAOK je izjednačio. Ispala je maltene kompletna odbrana Beograđana i na daljoj stativi loptu je samo sačekao Džondžo Keni i lako pogodio mrežu.

(FK Partizan)

Ona je mogla još koji put da se zatrese u prvom delu, međutim, Sek nije bio precizan na jednoj strani, dok je na drugoj Marko Milošević akrobatski zaustavio pokušaj Madija Kamare.

Samo što je počelo drugo poluvreme, rezervista u domaćoj ekipi Baptist Santamarija iskoristio je ubacivanje sa boka i pored Miladinovića i Žea matirao Miloša Krunića za preokret.

(FK Partizan)

Do kraja meča Partizan je imao šansu da stigne do izjednačenja posle kontre u kojoj lopta nije ni stigla do rezerviste Zorana Alilovića. Osim te akcije, ništa specijano sve do završnice i pokušaja Zubairua srpski crno-beli nisu napravili. Stanojević je šansu dao mladim igračima poput Bogdana Kostića, Lekića, Rakovića, Rakića i Pečeničića.

Posle silnih promena na obe strane, od kojih je domaćin najviše obradovan što je prvi put posle maja video na delu Kirila Despodova, intenzitet je dodatno opao, a PAOK posle prekida postigao još jedan gol, tako što je Partizan posle kornera dozvolio Kamari da maltene neometan skoči u petercu i matira Krunića. Uz to je bila i prečka koju je uzdmrao Kamara.

Taman da Aleksandar Stanojević podvuče markerom na čemu mora da radi.

BRAT ZA BRATA

Za razliku od terena, gde nije bilo previše intenzivno, Gejt 4 i Grobari su se sjajno zabavljali na proslavi decenijskog bratstva navijačkih grupa. Druženje je počelo još u petak veče, kad je nekoliko hiljada pristalica srpskog kluba doputovalo u Solun, nastavilo se pesmom u raznim lokalima i na ulicama, PAOK je organizovao i druženje nekolicine njihovih prvotimaca i publike nekoliko sati pre meča, bio je i umetnički, muzički i zabavni program ispred Tumbe, a vrhunac spektakla nastao je neposredno pre početka meča i trajao je sve vreme utakmice.

U jedan glas pevali su i Grci i Srbi, ionako su im melodije navijačkih pesama vrlo slične, znaju bratske reči i napravili su ambijent za divljenje, garniran raznim transparentima, od kojih je najveću pažnju privukao onaj razvijen početkom drugog poluvremena kad su sinuli iscrtani Bela kula i Hram Svetog Save u Beogradu, uz poruku „Brat za brata“.