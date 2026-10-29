Stigla kazna za jezive pretnje Di Mariji: Sedam i po godina robije

Ako vam se, slučajno kazna učinila prestrogom, sačekajte da čujete kakvoj psihološkoj torturi su bili izloženi Di Marija i njegova porodica. Počelo je pucnjavom u blizini privatnog stambenog kompleksa u Funesu gde je Di Marija imao prebivalište, potom se na pragu agencije za nekretnine u vlasništvu njegove sestre našla svinjska glava sa zabijenim metkom, a sa njom i poruka da je sledeći metak namenjen njegovoj ćerki Piji.

Istragom je utvrđeno da je Di Vani bio jedan od glavnih organizatora pretnji, a Sud u Rosariju je konačno izrekao kaznu. Di Vani nije jedini, budući da je u junu ove godine na tri i po godine zatvora osuđena jedna 25-godišnja žena koja se smatra saučesnicom, dok se treća osoba nalazi u pritvoru.

Tužilaštvo je navelo da su pomenute osobe angažovane za naknadu nešto veću od 2.000 evra, a da je na talonu za Di Vanija bio napredak u navijačkoj hijerarhiji Njuels Old Bojsa.

Pretnje toko 2024. godine su izazvale u Di Mariji sumnju oko povratka, ali je leta 2025. ipak odlučio da se vrati u rodni grad i klub u kojem je fudbalski prohodao. Od tada je upisao 53 nastupa za Rosario u svim takmičenjima uz 22 gola i osam asistencija.