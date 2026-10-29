Problem za Valensiju: Povredio se Nikola Mirotić
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 15:46
Moraće Slepi miševi neko vreme bez najiskusnijeg igrača u timu
Kada je Valensija objavila da je njen novi igrač Nikola Mirotić, postavljalo se pitanje da li iskusni krilni centar može da prati ritam u kom igraju Slepi miševi. Ispostavilo se da i te kako može, odlično je igrao Mirotić, ali se nažalost povredio protiv Fenerbahčea.
Klub je saopštio da je Mirotić, koji nije uspeo da završi utakmicu nakon što je osetio oštar bol u butini, zadobio povredu mišića aduktora leve noge. Mirotić će propustiti naredne utakmice Valensije, uključujući i duel 9. kola protiv Barselone, koji je na programu u petak.
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Pratiće se tok njegovog oporavka koji će odrediti kada će moći da se vrati treninzima, a do daljeg će biti van terena.
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Valensija je ostvarila veliku pobedu nad Fenerbahčeom rezultatom 86:78, što joj je bio šesti trijumf u sezoni nakon osam odigranih utakmica. Pre nego što je zbog povrede morao da napusti teren, Mirotić je u utorak ostavio snažan utisak, završivši utakmicu sa 12 poena i pet skokova za 16 minuta provedenih u igri.
Ove sezone, 35-godišnji veteran u proseku beleži 13 poena i 3,1 skok po utakmici, uz procenat šuta od 69,2% za dva poena i 35,5% za tri poena, za približno 16 minuta igre po meču.
EVROLIGA - 9. KOLO
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Četvrtak
20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)
20.05: (1.50) Makabi Tel Aviv (16.0) Pariz (3.00)
20.45: (1.45) Real Madrid (16.0) Fenerbahče (3.20)
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama