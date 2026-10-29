Nikola Mirotić (©Guliver Images/Vicente Vidal Fernandez)
Nikola Mirotić (©Guliver Images/Vicente Vidal Fernandez)

Problem za Valensiju: Povredio se Nikola Mirotić

Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 15:46

Moraće Slepi miševi neko vreme bez najiskusnijeg igrača u timu

Kada je Valensija objavila da je njen novi igrač Nikola Mirotić, postavljalo se pitanje da li iskusni krilni centar može da prati ritam u kom igraju Slepi miševi. Ispostavilo se da i te kako može, odlično je igrao Mirotić, ali se nažalost povredio protiv Fenerbahčea.

Klub je saopštio da je Mirotić, koji nije uspeo da završi utakmicu nakon što je osetio oštar bol u butini, zadobio povredu mišića aduktora leve noge. Mirotić će propustiti naredne utakmice Valensije, uključujući i duel 9. kola protiv Barselone, koji je na programu u petak.

Izabrane vesti

Pratiće se tok njegovog oporavka koji će odrediti kada će moći da se vrati treninzima, a do daljeg će biti van terena.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Valensija je ostvarila veliku pobedu nad Fenerbahčeom rezultatom 86:78, što joj je bio šesti trijumf u sezoni nakon osam odigranih utakmica. Pre nego što je zbog povrede morao da napusti teren, Mirotić je u utorak ostavio snažan utisak, završivši utakmicu sa 12 poena i pet skokova za 16 minuta provedenih u igri.

Ove sezone, 35-godišnji veteran u proseku beleži 13 poena i 3,1 skok po utakmici, uz procenat šuta od 69,2% za dva poena i 35,5% za tri poena, za približno 16 minuta igre po meču.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

20.00: (1.37) Crvena zvezda (14.0) Bajern Minhen (4.10)

20.05: (1.50) Makabi Tel Aviv (16.0) Pariz (3.00)

20.45: (1.45) Real Madrid (16.0) Fenerbahče (3.20)

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama

tagovi

Nikola MirotićKK ValensijaEvroliga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

Evroliga

Sledeća vest