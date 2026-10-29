Problem za Valensiju: Povredio se Nikola Mirotić

Kada je Valensija objavila da je njen novi igrač Nikola Mirotić, postavljalo se pitanje da li iskusni krilni centar može da prati ritam u kom igraju Slepi miševi. Ispostavilo se da i te kako može, odlično je igrao Mirotić, ali se nažalost povredio protiv Fenerbahčea.

Klub je saopštio da je Mirotić, koji nije uspeo da završi utakmicu nakon što je osetio oštar bol u butini, zadobio povredu mišića aduktora leve noge. Mirotić će propustiti naredne utakmice Valensije, uključujući i duel 9. kola protiv Barselone, koji je na programu u petak.