Trener Lugana na meti Fenerbahčea
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 16:10
Matija Kroči Torti želja istanbulskog giganta
Kvalitetan rad i uspešni rezultati nikada ne prođu neopaženo, a trener Lugana Matija Kroči Torti sve više je cenjen u ozbiljnim evropskim fudbalskim krugovima. To potvrđuju i navodi uglednog turskog novinara Jagiza Sabundžuoglua, koji otkriva da je za usluge dugogodišnjeg stratega švajcarskog kluba ozbiljno zainteresovan Fenerbahče.
Informaciju o interesovanju za mladog stručnjaka objavila je i švajcarska televizija RSI, napominjući da je on na listi želja popularnih Kanarinaca, ali da se suočava sa žestokom konkurencijom.
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Interesovanje iz Istanbula došlo je kao direktna posledica izdanja Lugana u tekućoj sezoni. Klub je neporažen na čelu švajcarske Superlige, a odlične rezultate preneo je i na evroscenu, gde je u Ligi konferencije slavio protiv Crvene zvezde i Hetafea. Sa druge strane, Fenerbahče je u potrazi za novim šefom stručnog štaba nakon ostavke Ismaila Kartala, koji je napustio kormilo posle poraza u večitom derbiju od Galatasaraja (1:2).
Prema pisanju turskih medija, pre svih portala Spor Depor, Kroči Torti se smatra jednom od najozbiljnijih alternativa za Vinčenca Montelu, koji je nedavno dobio otkaz na mestu selektora reprezentacije Turske, a u opticaju je navodno i Antonio Konte. Ipak, pitanje je koliko je ovaj transfer u ovom trenutku realan. Zvaničnih potvrda o pregovorima još uvek nema, a dodatnu prepreku za Turke predstavljala bi i činjenica da je švajcarski trener čvrsto vezan ugovorom za Lugano sve do juna 2028. godine.