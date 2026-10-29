Trener Lugana na meti Fenerbahčea

Kvalitetan rad i uspešni rezultati nikada ne prođu neopaženo, a trener Lugana Matija Kroči Torti sve više je cenjen u ozbiljnim evropskim fudbalskim krugovima. To potvrđuju i navodi uglednog turskog novinara Jagiza Sabundžuoglua, koji otkriva da je za usluge dugogodišnjeg stratega švajcarskog kluba ozbiljno zainteresovan Fenerbahče.

Informaciju o interesovanju za mladog stručnjaka objavila je i švajcarska televizija RSI, napominjući da je on na listi želja popularnih Kanarinaca, ali da se suočava sa žestokom konkurencijom.