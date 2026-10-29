Trener Portsmuta hvali Milovanovića: Dosta dobro se adaptirao na engleski fudbal
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 16:02
Srpski fudbaler je postigao tri gola u Čempionšipu, a njegov šef Džon Musinjo je ubeđen da će se tek raspucati
Trebalo je malo vremena da prođe da bi Marko Milovanović počeo da dobija šansu u Portsmutu u kontinuitetu, jer veći deo letnjih priprema je preskočio zbog komplikacija oko njegovog transfera iz Almerije. Zasad je 23-godišnji fudbaler odigrao ukupno 11 utakmica, uglavnom ulazeći sa klupe, a postigao je tri pogotka, od čega dva iz penala. U Engleskoj su apsolutno prezadovoljni njegovim doprinosom i smatraju da je apsolutno opravdao onih 3.500.000 evra, koliko je koštalo njegovo obeštećenje.
Nekadašnjeg napadača Partizana najglasnije hvali njegov trener Džon Musinjo. Portsmut u subotu gostuje Barnliju u 13. kolu Čempionšipa, ovog četvrtka je strateg Pompejaca održao konferenciju za medije, a veliki deo nje posvetio je Milovanoviću.
Izabrane vesti
Pre svega, podsetio je navijače da je Srbin i dalje vrlo mlad igrač, tako da je ogroman prostor da on dodatno napreduje.
“Marko je postigao tri ligaška gola sa ograničenom minutažom, mislim da dosta dobro adaptirao na engleski fudbal. Još uvek je mlad, što je lako zaboraviti kada vidite nekoga njegovog stasa. Veoma sam zadovoljan njegovim uticajem na našu igru”, kazao je Musinjo.
16.00: (2,10) Barnli (3,70) Portsmut (3,25)
Prethodne sezone Milovanović je u dresu Alverke postigao 10 golova, a sada pokušava da nadmaši taj rezultat.
“Ovo je potpuno drugačija liga od portugalske Primeire, u smislu koliko je fizički zahtevna. Prošlog vikenda je vodio borbu sa defanzivcima kao što su Džejk Kuper, Tristan Krama i Kejleb Tejlor. Pričao sam sa njim o tome koliko dominatni umeju da budu štoperi u našoj ligi. I dalje, pored atleticizma je važna i sposobnost igranja loptom. I tako iz nedelje u nedelju”.
Naravno, ne sme Milovanović da se zadovolji ovim lepim rečima.
“Marko se u najvećoj meri dobro adaptirao i sada mora da nastavi da napreduje. Ume da bude veoma dobar u čuvanju lopte, što nije lako. Marku ne moram da kažem da unapredi neki deo igre, jer je u svim segmentima veoma dobar”, zaključio je Musinjo.
Portsmut se trenutno nalazi u odličnoj formi, u poslednja četiri kola je osvojio 10 od mogućih 12 poena. Zahvaljujući tome sada je u situaciji da se bori za plasman u plej-of.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥