Trener Portsmuta hvali Milovanovića: Dosta dobro se adaptirao na engleski fudbal

Trebalo je malo vremena da prođe da bi Marko Milovanović počeo da dobija šansu u Portsmutu u kontinuitetu, jer veći deo letnjih priprema je preskočio zbog komplikacija oko njegovog transfera iz Almerije. Zasad je 23-godišnji fudbaler odigrao ukupno 11 utakmica, uglavnom ulazeći sa klupe, a postigao je tri pogotka, od čega dva iz penala. U Engleskoj su apsolutno prezadovoljni njegovim doprinosom i smatraju da je apsolutno opravdao onih 3.500.000 evra, koliko je koštalo njegovo obeštećenje.

Nekadašnjeg napadača Partizana najglasnije hvali njegov trener Džon Musinjo. Portsmut u subotu gostuje Barnliju u 13. kolu Čempionšipa, ovog četvrtka je strateg Pompejaca održao konferenciju za medije, a veliki deo nje posvetio je Milovanoviću.