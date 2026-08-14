A za Rodrija - niskobudžetni let i povratak treninzima: Siti ne odustaje od 80.000.000

Po sletanju na aerodrom u Liverpulu (udaljen jedva 50 kilometara od Mančestera), kamere španskog medija "Hihantes" zabeležile su dolazak fudbalera koji je veći deo odmora proveo u domovini, a manji u Crnoj Gori, nakon osvajanja svetske titule. Rodri nije želeo da daje izjave, već se odmah uputio ka Mančesteru kako bi ispoštovao klupsku disciplinu jer pregovori Barselone i Sitija još uvek nisu zvanično zaključeni.

Inače, Barselona je poslala treću zvaničnu ponudu na adresu Mančester Sitija. Katalonci su u ovoj rundi pregovora prebacili granicu od 60.000.000 evra iz prethodne ponude i računajući fiksni deo i realne bonuse, stigli do sume od 65.000.000 evra. Međutim, uprava Mančester Sitija ostaje neumoljiva. Iako je igrač ušao u poslednjih 12 meseci ugovora i već dogovorio lične uslove sa Kataloncima, klub sa Etihada zahteva okruglo 80.000.000 evra i želi da izvuče maksimalan profit iz ove operacije.

Ukoliko Barselona popusti pred pritiskom i isplati traženih 80.000.000 evra, Rodri bi postao treći najskuplji igrač u istoriji fudbala koji je prodat u poslednjoj godini ugovora, odmah iza Edena Azara (100.000.0000 evra iz Čelsija u Real Madrid) i Harija Kejna (95.000.000 evra iz Totenhema u Bajern).

S obzirom na to da Rodri ima 30 godina i da iza sebe ima teške povrede, engleski analitičari smatraju da je cena od 80.000.000 odraz njegove liderske uloge i titule najboljeg igrača sveta, a ne realnog stanja na tržištu za igrača pred istekom ugovora.

Sam fudbaler je navodno poručio upravi Građana da želi isključivo projekat Hansija Flika na Kamp Nou, gde ga čeka čak osam saigrača iz reprezentacije Španije. Flik vidi Španca kao ključnog "pivota" oko kog će graditi igru za napad na treću uzastopnu Primeru i prvu Ligu šampiona posle 12 godina.

Siti sa druge strane već uveliko radi na zameni, a na radaru Enca Mareske nalazi se Čelsijev kapiten Enco Fernandes, čiji bi dolazak odmah oslobodio prostor za Rodrijev odlazak u Barselonu. Pregovori se nastavljaju u napetoj atmosferi, a katalonski gigant se nada da će posao zaključiti u narednih nekoliko dana.

A što se tiče Ferana Toresa. Sve je dogovoreno i preostale su samo formalnosti pre zvanične objave, Feran Tores će postati novi fudbaler Pari Sen Žermena. Ova vest je odjeknula jer direktno rešava sudbinu najboljeg igrača sveta i osvajača Zlatne lopte, koji je jutros odradio trening sa Mančester Sitijem, ali sa spakovanim koferima za Kataloniju.

Luis Enrike je konačno dobio igrača kojeg je mesecima tražio, a uprava Barselone je završila vrhunski posao na tržištu. Kompletan dogovor sa Parižanima sklopljen je po formuli 50.000.000 evra fiksnog obeštećenja, uz dodatnih 5.000.000 evra kroz bonuse.

Ovaj transfer donosi dvostruko slavlje na Kamp Nou. Barsa ima spreman keš: Ovih 50.000.000 evra odmah leže na račun Katalonaca, što im daje preko potreban finansijski kiseonik u registrima La Lige i Finansijskog fer-pleja. A tu je i izbegavanje skrivenih penala prema Sitiju. Kada je Barselona prvobitno kupovala Toresa od Sitija, ugovorena je klauzula po kojoj bi Katalonci morali da doplate Građanima još 10.000.000 evra ukoliko ga prodaju za preko 55.000.000. Zadržavanjem ukupnog paketa na ovoj granici (50+5), Barsa je sačuvala čist profit za sebe, dok bi za obnovu njegovog ugovora (koji je ušao u poslednju godinu) morala da plati i penal od 8.000.000 evra. Prodaja je bila jedini logičan finansijski izlaz.

Barsa sad ima novac, ali ne želi da plati Sitiju svih 80.000.000. Sa 50.000.000 evra u džepu od prodaje Toresa, Barselona sada ima potpuno čistu situaciju da završi dolazak Rodrija. Međutim, predsednik Đoan Laporta i sportski sektor nemaju nameru da slepo pristanu na ucenjivačku cenu kluba sa Etihada.

Mančester Siti i dalje tvrdo drži stav da Rodri, uprkos tome što je ušao u poslednjih 12 meseci ugovora, ne može da ide za manje od 80.000.000 evra. Barselona sada koristi novac od Toresa kao pregovarački adut, ali pokušava na sve načine da spusti fiksni deo i izbegne plaćanje punih 80.000.000. Nova strategija Katalonaca je da ponude oko 65.000.000 evra fiksno, a da preostali deo do Sitijevih potraživanja pokriju kroz dugoročne i komplikovanije bonuse. Čekamo odgovor sa Etihada...