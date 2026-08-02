Stiže zamena za Kukurelju: Čelsijev letnji ceh 375.000.000 evra

Čavarija je lani odigrao sezonu karijere, pisao 44 nastupa uz spektakularan gol Atletiko Madridu i tri asistencije, zbog čega je alarmirao veće klubove iz liga petice. Bajer Leverkuzen ga je video kao zamenu za Alehandra Grimalda, ali su Farmaceuti danas dogovorili transfer Migela Gutijereza iz Napolija za 30.000.000 evra.

Na kraju je Čelsi došao do igrača kojeg je počeo da lovi na startu prelaznog roka, što znači da se letnji ceh Plavaca povećao sa 350.000.000 na 375.000.000 evra. Španac će biti deveto pojačanje na Stamford Bridžu ovog leta, ali ne i poslednje budući da se čeka potpis Džordana Hendersona, te da su prelazni rokovi u Čelsiju poslednjih godina prilično nepredvidivi.

Kakav je posao napravio Rajo jasno pokazuje podatak da je Čavariju 2022. godine platio Saragosi svega 1.800.000 evra. U međuvremenu je defanzivac upisao 125 nastupa, dva gola i osam asistencija, a uskoro će postati ubedljivo najskuplja prodaja u istoriji Raja i skinuti sa čela večne liste Adrijana Embarbu kojeg je Espanjol svojevremeno platio 10.000.000 EVRA.