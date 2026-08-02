Rodik: Nikad nećete ubediti Novaka...

Veliki je minus kada na turniru u ovoj eri nemate Alkarasa i Sinera, ali i Đokovića, koji i sa 39 godina uspeva da dođe do završnice najvećih turnira.

Naravno, oni najjači nosioci su slobodni u mečevima prvog kola, pa se prave borbe očekuju tek narednih dana, ali ostaje veliki problem, koji čini se da nema više veze samo sa nezgodnom pozicijom u kalendaru. Čini se da je medveđa usluga organizatorima turnira američke letnje serije napravljena kada su turniri produženi sa sedam na 12 dana.

17.05: (1,70) Dženg (2,15) Kecmanović

Otuda, čelnici turnira u Kanadi pitaju se kako da poprave situaciju i privuku one najjače, ali čini se da još nemaju adekvatan odgovor na to.

O toj temi je u svom podkastu pričao i bivši broj jedan svetskog tenisa, Amerikanac Endi Rodik. On kaže da novi format na mastersima, da traju po 12 dana, čini nemogućim za igrače da tokom jednog leta igraju u Montrealu, Sinsinatiju i potom na US Openu u Njujorku. Tu je posebno apostrofirao Novaka Đokovića.

"Da li stvarno mislite da će igrači sebi dodati još dve nedelje takmičenja u raspored pre Njujorka? I da će igrati dva turnira Serije 1.000 zaredom? Igrač koji je postigao sjajne rezultate na šljaci i travi, koji je osvojio US Open 2023. i koji je išao do kraja na mnogim turnirima na kojima je igrao, neće učestvovati, posebno zbog dodatne dužine takmičenja. Nikada nećete ubediti Novaka Đokovića da provede pet nedelja u Americi pre US Opena, posebno u ovoj fazi njegove karijere", izjavio je Rodik.

Đoković će ovog leta igrati u Sinsinatiju od 13. do 23. avgusta i to će mu biti pripremni turnir pred učešće na poslednjem grend slemu sezone u Njujorku.

Inače, kada je reč o US Openu, ljubitelji tenisa su razočarani jer su organizatori drastično povećali cene karata. Tako se pojedine karte za finalni meč prodaju po neverovatnoj ceni od 20.900 dolara!

Čini se da su u USTA rešili da idu stopama organizatora Mundijala, koji su takođe odredili visoke cene ulaznica, pa će jako teško biti naći kartu jeftiniju od 400 dolara i to za mečeve u ranoj fazi turnira.

O egzibicionom meču koji će biti upriličen na stadionu Artur Eš 25. avgusta, na kojem će pored Rodžera Federera učestvovati i Andre Agasi, Endi Rodik i Džon Mekinro, ne treba ni trošiti reči, jer će cena karte od 12.000 dolara biti dostupna samo onim najbogatijima.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

ATP MONTREAL, 1. KOLO

Nedelja

17.00: (1,70) Munar (2,25) Hiđikata

17.05: (1,45) Boržes (2,75) Kovačević

17.05: (1,70) Dženg (2,15) Kecmanović

18.10: (1,55) Beretini (2,45) Navone

19.20: (2,00) Fučovič (1,80) Mute

19.55: (1,80) Van Aše (2,00) Droge

Ponedeljak

00.05: (1,60) Čilić (2,34) Šimbukuro

01.30: (1,70) Hanfman (2,15) Bonzi

*** kvote su podložne promenama