Savić: Nemamo vremena za rad, ali to nikog ne zanima

Iako strateg iz Beograda ističe da nije imao dovoljno vremena da implementira ideje u igru Lala, smatra da su Šapčani rival protiv koga Novosađani imaju obavezu da slave.

„Za Vojvodinu je svaka utakmica bitna i tu neće biti razlike između ovog i bilo kog narednog meča. Ovaj je specifičan, jer praktično nismo imali nijedan trening otkako sam došao u klub. Nemamo vremena za rad zbog ritma mečeva u kojem se nalazimo, ali mi smo Vojvodina i te stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju. Cilj protiv Mačve je jasan, da odigramo dobro i pobedimo“, rekao je Savić pred utakmicu na „Karađorđu“ u ponedeljak od 19 časova (TV Arena Premium 1).

Vojvodina daje makar dva gola Mačvi u prvom poluvremenu, kvota 2,10

Raspored je bio nemilosrdan na startu Mozzart Bet Superlige za ekipu Nemanje Glušice, te posle dva poraza od večitih rivala, u trećem dolazi na noge Vojvodini.

„Gosti imaju izražen timski duh, dobro su vođeni i nezgodni. Protiv Partizana su do crvenog kartona bili 50-50 i to govori da se radi o dobroj ekipi“.

Mladi strateg sutrašnjeg rivala i obelodanio kakav je trenutni zdravstveni bilten u ekipi.

„Siniša Tanjga je povređen, a Marko Veličković se polako vraća posle povrede. Odradio je prvi trening sa ekipom“, zaključio je Marko Savić.