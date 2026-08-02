Savić: Nemamo vremena za rad, ali to nikog ne zanima
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 15:32
Siniša Tanjga povređen, Marko Veličković se polako vraća
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Novog Sada)
Evropski debi na klupi Vojvodine bio je za zaborav, ali se Marko Savić nada da se već u ponedeljak može predstaviti u potpuno drugom svetlu pred navijačima Stare dame, jer Voši u goste dolazi doskorašnji prvoligaš, Mačva.
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Iako strateg iz Beograda ističe da nije imao dovoljno vremena da implementira ideje u igru Lala, smatra da su Šapčani rival protiv koga Novosađani imaju obavezu da slave.
„Za Vojvodinu je svaka utakmica bitna i tu neće biti razlike između ovog i bilo kog narednog meča. Ovaj je specifičan, jer praktično nismo imali nijedan trening otkako sam došao u klub. Nemamo vremena za rad zbog ritma mečeva u kojem se nalazimo, ali mi smo Vojvodina i te stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju. Cilj protiv Mačve je jasan, da odigramo dobro i pobedimo“, rekao je Savić pred utakmicu na „Karađorđu“ u ponedeljak od 19 časova (TV Arena Premium 1).
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Raspored je bio nemilosrdan na startu Mozzart Bet Superlige za ekipu Nemanje Glušice, te posle dva poraza od večitih rivala, u trećem dolazi na noge Vojvodini.
„Gosti imaju izražen timski duh, dobro su vođeni i nezgodni. Protiv Partizana su do crvenog kartona bili 50-50 i to govori da se radi o dobroj ekipi“.
Mladi strateg sutrašnjeg rivala i obelodanio kakav je trenutni zdravstveni bilten u ekipi.
„Siniša Tanjga je povređen, a Marko Veličković se polako vraća posle povrede. Odradio je prvi trening sa ekipom“, zaključio je Marko Savić.