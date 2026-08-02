Obračun ranjenih u Hrvatskoj i konačno Livaja od starta

Trener Hajduka Gonsalo Garsija trebalo bi da izvrši tri do četiri promene u odnosu na revanš na Kipru. Šansu od starta bi konačno trebalo da dobije ikona Torcide Marko Livaja. Nekadašnji hrvatski reprezentativac je u drugom planu kod Španca. Sezona je završena za Roka Brajkovića, koji se povredio uči duela sa Pafosom.

18.30: (3,45) Varaždin (3,15) Hajduk (2,25)

Garsija i Livaja su zakopali ratne sekire.

“Naš odnos je dobar. Problem je što ljudi misle kad Livaja igra da smo prijatelji, a kada ne igra da smo u svađi. To nije istina. Protiv Pafosa je odigrao 60 minuta, odigrao je jako dobro. Razumem razna mišljenja, ali i ja imam svoje. Livaja je jako dobar igrač kojeg moramo da iskoristimo, nekad će igrati od početka, nekad ući s klupe. Radi jako dobro. Vidim da je Marko srećniji nego pre, nego lani kada sam tek došao. Naravno da želi stalno da igra, da zbog toga nije srećan, ali on je pametan i shvata da ga želim iskoristiti za tim na najbolji mogući način”, objasnio je Garsija, prenosi germanijak.hr i indirektno nagovestio da će iskusni napadač da bude u startnoj postavi u Varaždinu u prvom kolu HNL-a.

21.00: (1,22) Rijeka (6,50) Rudeš (13,0)

Livaja nijednom nije bio starter ove sezone na četiri međunarodne utakmice, ali mu minutaža raste. Prvo je igrao protiv Žiline samo četiri minuta na Poljudu, pa sedam u revanšu u Slovačkoj. Protiv Pafosa je u Splitu bio na terenu 13 minuta, dok je čak 57 odigrao u Limasolu. Sada je spreman za prvi start.

Posle euforije i pobede nad Pafosom od 2:0, ponovo je Hajduk vraćen na fabrička podešavanja, da tavori u prosečnosti. Četiri gola u mreži u Limasolu za osvajača Kupa Kipra nije zabrinulo Garsiju.

“Ne znam što su ljudi pričali ni pre prve utakmice kada smo dobili, pa tako ne znam ni što su govorili posle druge kada smo bez prolaza ostali u poslednjem minutu. Razumem da neki misle da smo favoriti protiv Pafosa, ali nisu objektivni. Imali smo šansu, ali nismo bili pravi. Bili smo u igri do 92. minuta, ali primili smo nepotrebni gol. Nepotrebno smo se povukli, to se događa. Posle 2:0 imali smo veliku šansu za 2:1. Da smo postigli gol svi bi bili ponosni što smo prošli Pafos, sada sve izgleda katastrofalno, a nije”, istakao je Španac.

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HRVATSKA 1 – 1. KOLO

Petak

Dinamo – Slaven 2:0 (1:0)

/Beljo 34, 52/

Subota

Gorica – Osijek 0:2 (0:2)

/Dolček 7, Omerović 14pen/

Istra – Lokomotiva Zagreb 2:3 (1:2)

/Frederiksen 30, 58 – Trijantafulo 26, Vuković 42, Katić 90/

Nedelja

18.30: (3,45) Varaždin (3,15) Hajduk (2,25)

21.00: (1,22) Rijeka (6,50) Rudeš (13,0)

***kvote su podložne promenama