Pazar dobio Diksona

I posle korektnog debija na međunarodnoj sceni u dvomeču sa poljskom Jagjelonijom (1:2, 1:3), Novi Pazar je nastavio da relativno lako rešava rebus sa Karaburme. Gaćinović je prošlog septembra u Staroj Pazovi poveo Plave do sigurnih 2:0, da bi sredinom februara istim talasima nastavio da plovi i njegov naslednik Nenad Lalatović posle 2:1 za domaćina na Gradskom stadionu.

I onda od proleća skroz druga priča. Velikih 5:1 za OFK Beograd Mozzart Bet pre tri i po meseca kraj Jošanice, čime je postalo jasno da neće biti novog evropskog izazova za Pazarce, pa 4:1 u korist gostiju prvog dana avgusta. Ovaj drugi trijumf momaka pod komandom Jovana Damjanovića u trećem kolu Mozzart Bet Superlige došao je posle njihove jalove igre u ofanzivi i nula postignutih golova u prva dva prvenstvena kola.

Odjednom je Damjanovićevim izabranicima počeo da prija vatreni ambijent na raskrsnici Ulice oslobođenja, Kosančićeve i Ulice Veljka Vlahovića, a kao glavni generator preokreta u odnosu snaga dva tima pojavio se Jakuba Silue. Napadač iz Obale Slonovače tri puta sa upisao u strelce na dva vezana gostvanja u kotlini, dva puta je pogodio u subotu uveče surovo kažnjavajući propuste Veljka Mirosavića i ostalih pulena Strahinje Pandurovića.

Mladi trener sa porodičnim fudbalskim pedigreom razočaran je zbog prvog poraza u sezoni, posle četiri boda spakovana u okršajima sa Radničkim 1923 u Novom Pazaru (1:0) i Mladošću u Lučanima (0:0). Odjednom je odbrana, koja nije kapitulirala u 180 superligaških minuta, postala i te kako ranjiva. Valjal, ipak, priznati da je OFK Beograd Mozzart Bet, uprkos neubedljivim izdanjima u prva dva kola, igrački kvalitetniji od Kragujevčana i Dragačevaca.

„Sve što smo tokom sedmice spremali i uigravali, ništa od toga nismo preneli na teren. Apostrofirao sam koje stvari iz prethodnih utakmica smo morali da ponovimo, ali nismo bili ni blizu. Koštale su nas neke neshvatljive greške. Kod prvog gola promašimo loptu, kod drugog nam bez problema napadnu dubinu. Kapitulirali smo u nezgodnim trenucima, pred kraj prvog i u prvom minutu drugog poluvremena, nakon priče na poluvremenu šta ne bi smelo da nam se desi. I desi nam se baš to. Posle takvih stvari sve krene nizbrdo“, konstatovao je Pandurović.

Šef struke Pazaraca ocenio je da manje boli ako se krupne greške „ispucaju“ na jednoj utakmici.

„Nadam se da ćemo u narednim kolima opet biti pravi. Svakako da nam je mnogo nedostajao i povređeni Fejsal Mulić. Nema izgovora. Nismo bili na nivou“, zaključio je Pandurović.

Novi Pazar je izgubio, ali je nešto i dobio. Iako se u četvrtom rangu engleskog fudbala nije naigrao, Kahim Dikson je pokazao da bi mogao da bude ogromno pojačanje za Plave na levom krilu. Jamajkanac je brz i konkretan, hrabar i odlučan u situacijama jedan na jedan. Da ne beše njega i iznuđenog penala posle duela sa Markom Gobeljićem, koji je iskoristio Fjeri Kocebu, mreža Vuka Draškića ostala bi netaknuta.