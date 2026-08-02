Gvardiol: Vreme da Pep odmori; poništen gol protiv Portugalije zbog kose i dalje me proganja
Vreme čitanja: 6min | ned. 02.08.26. | 14:33
”Inter je savršen klub za Džona. Uživaće u Italiji, a Bernardo se vratio tamo gde pripada. O Španiji je pričao veoma dugo”
Neposredno pred Svetsko prvenstvo Joško Gvardiol je dogovorio novi petogodišnji ugovor sa Mančester Sitijem, ipak taj posao ozvaničen je tek poslednjih dana jula.
Njegova karijera do sada bila je pažljivo planirana. Tako je bio i ovaj potez iako bi, sa još dve godine ugovora u trenutku kada je Pep Gvardiola napustio klub posle decenije rada, mnogi igrači verovatno pomislili da je vreme za novi izazov.
”Ne razmišljam tako. Kao igrač moram da vidim da li sam potreban klubu, da li ću biti ovde samo da uživam ili da pružam dobre partije i borim se za trofeje? Srećan sam što sam potpisao novi ugovor na pet godina. Imam tek 24 godine i sa novim trenerom svi moraju da se izbore za svoje mesto. Niko nije siguran. Biće mnogo promena i jedva čekam da vidim kako će izgledati početak sezone, kako ćemo igrati i ko će igrati. Svaki dan je novi izazov i nova prilika”, rekao je Gvardiol za Atletik.
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Poslednju nedelju Sitijeve prošle sezone obeležile su vesti o odlasku Pepa Gvardiole. Informacija je procurila samo 24 sata pre ključne utakmice protiv Bornmuta, ali Katalonac tada nije želeo da potvrdi svoje planove. Zvanična potvrda stigla je nekoliko dana kasnije, nakon što je odluku saopštio igračima i stručnom štabu.
”Neko bi rekao da je trebalo ranije da nam kaže, neko da nije. Mislim da je tajming bio savršen, jer bi nas psihološki pogodilo da je to rekao ranije. Znali smo da će u nekom trenutku morati da nam saopšti. Bio je ovde deset godina i vreme je da se malo odmori, da se povuče”.
Ipak, kaže da se osećalo da će do toga doći mnogo pre zvanične objave.
”Mogli smo to da osetimo. Sezonu ranije bio je na ivici odlaska, pa je ipak ostao, što je bilo sjajno jer smo dobili još jednu priliku da osvojimo nešto. Pre dve sezone imali smo seriju od 13 utakmica bez pobede. Nažalost, došlo je vreme da ode, ali kod njega se nikad ne zna i možda će za šest meseci ponovo dobiti energiju“.
Siti je sezonu završio paradom otvorenim autobusom, a posebno svečanim događajem u dvorani “Co-Op Live”, gde je uz gostovanja Džeka Griliša, Vensana Kompanija i video-poruku Majkla Džordana simbolično spuštena zavesa na eru Pepa Gvardiole.
Siti je prošle sezone osvojio Liga kup i FA kup, ali Gvardiol priznaje da se pitao da li bi, u nekim drugim okolnostima, takvo slavlje bilo opravdano bez titule u Premijer ligi ili Ligi šampiona.
”Da li smo zaslužili slavlje? Da? Ne? Ne znamo. Ali Pep i momci koji su nas napustili na kraju sezone zaslužili su ga više od bilo koga”.
Tokom pregovora o novom ugovoru sa sportskim direktorom Hugom Vijanom, Gvardiolu je rečeno da se smatra jednim od stubova tima u eri Enca Mareske, zajedno sa Filom Fodenom i Erlingom Holandom. Posle velikih promena u sastavu tokom prethodne dve godine, Gvardiol je odjednom postao jedan od igrača sa najdužim stažom u klubu i samo Foden, Holand, Niko O'Rajli i Ruben Dijaš su u Sitiju duže od njega, a sa 24 godine mogao bi da postane deo grupe kapitena.
Tokom priprema Gvardiol ima važnu ulogu na treninzima i često se koristi u vežbama za iznošenje lopte, što nagoveštava da bi mogao biti ključni deo Mareskinog sistema gradnje igre. Prošle sezone Siti je znatno promenio stil igre, igrajući direktnije zbog kombinacije novih igrača koji nisu bili idealni za posed lopte i protivnika koji su primenjivali presing čovek na čoveka.
”Najveća promena bila su duga i dijagonalna dodavanja. U mojoj prvoj sezoni u Lajpcigu davali smo loptu beku, a onda bi on prebacio igru na drugu stranu. To sam pokušao nekoliko puta kada sam došao u Siti, a Pep mi je rekao: ‘Ne, ne, ne.’ Kad god bih video da neko utrčava iza odbrane, pokušao bih da ga proigram. U prvoj sezoni to je praktično bilo zabranjeno, a prošle godine Pep je odlučio da proba nešto drugačije”.
Kada je reč o Mareski, Gvardiol veruje da je on pravi čovek za budućnost kluba.
”Nivo je izuzetno visok i upravo zato je izabran za trenera. Ima kvalitet, ima nove ideje, a tek treba da vidimo kako ćemo igrati, kakav će biti stil i taktika. On je pravi izbor, ali za sve je potrebno vreme. Sve je potpuno novo. Nije lako promeniti trenera, zato će biti potrebno vreme. Naš posao je da mu pomognemo koliko god možemo, da ga slušamo i da se prilagodimo što je brže moguće”.
Klub su napustili još Džon Stons i Bernardo Silva. Obojica su, tokom oproštajne utakmice protiv Aston Vile, nekontrolisano plakali. Gvardiol kaže da će im veoma nedostajati.
”Kad sam bio mlađi, ne bih rekao da mi je Džon bio idol jer sam već igrao kao štoper, ali bio je jedan od najboljih defanzivaca. To je tajna, ali svake sezone sam ga molio da mi potpiše dres. Bili smo veoma bliski. Pričali smo o fudbalu, ali ne stalno, jer je nemoguće svaki dan pričati samo o tome. Nekad moraš da se isključiš. Na zajedničkim večerama i okupljanjima bio je jedan od najzabavnijih ljudi, zajedno sa Mateušom Nunesom. Sada ćemo videti kako će biti bez njega, jer je Džon otišao i nedostajaće mu njegova ‘srodna duša’. I Bernardo je sjajan čovek i velika ličnost. Koliko smo izgubili njihovim odlaskom videćemo kada se okupimo pred početak sezone, ali sigurno će nam obojica nedostajati”.
Stons je prošle nedelje prešao u Inter, dok je Bernardo još u junu postao igrač Real Madrida.
”Inter je savršen klub za Džona. Uživaće u Italiji, a Bernardo se vratio tamo gde pripada. O Španiji je pričao veoma dugo”.
Prisećajući se svog gola u poslednjim trenucima utakmice protiv Portugalije na Svetskom prvenstvu kaže:
”U tom trenutku vladao je potpuni haos emocija. U početku sam verovatno bio najsrećniji čovek na svetu, a onda smo svi shvatili da je dosuđen ofsajd zbog kose i svega ostalog…“
Podsetimo, Gvardiol je na teren u osmini finala ušao tek u 92. minutu, a samo dva minuta kasnije Gonsalo Ramos je doveo Portugaliju do vođstva od 2:1. Zatim je u 103. minutu Gvardiol naleteo na odbijenu loptu i, činilo se, izborio produžetke, ali su sudije posle duge VAR provere utvrdile da je lopta zakačila kosu Igora Matanovića, što je značilo da je fudbaler Sitija bio u ofsajdu. Bio je to jedan od najdramatičnijih i najkontroverznijih trenutaka leta.
”Glupa situacija, samo zbog kose. A kada pogledate na televiziji, prikazali su da je bio samo jedan kontakt, ali tokom cele akcije, ako krenete od centaršuta, bilo je jedno dodavanje, pa pre nego što je Matanović zakačio loptu kosom, mislim da su bila još dva kontakta, a to se na TV-u nije moglo videti. Nije bilo lako, zbog takve stvari ispadnete sa Svetskog prvenstva”.
U dahu nastavlja...
“Posle bronzane i srebrne medalje na prethodna dva Svetska prvenstva, mislio sam da će i ovo biti uspešan turnir, ali to je fudbal. Moraš da prihvatiš i da se pomiriš s tim. Bilo je vreme da se vratimo kući”.
Za Svetsko prvenstvo Gvardiol se pripremao izvodeći akrobacije u avionu Red Bula, a prošlog leta proveo je nedelju dana u radu sa hrvatskim komandosima na ostrvu Velebit. Ovog puta pripreme su bile znatno mirnije. Ipak, van terena Gvardiol stalno traži novu dozu adrenalina. Pred Svetsko prvenstvo postao je Red Bul sportista i trebalo je da vozi bolid Formule 1 na Silverstonu zajedno sa Maksom Ferstapenom.
”Ali nisam uspeo da odem. Imali smo pripreme pred Svetsko prvenstvo, a u blizini je bio mali aerodrom. Rekli su mi: ‘Spremili smo nešto za tebe.’ Bilo je iznenađenje. Mislio sam da idemo na fotografisanje, a onda sam shvatio da me čeka avion. Ne plašim se takvih stvari, obožavam ih, ali ovo je bilo malo previše okretanja. Bilo mi je drago što tog jutra nisam doručkovao”, priča Gvardiol i završava:
”Sada je problem šta dalje? Ovo je verovatno najbolje iskustvo koje možeš da doživiš. Možda da skočim iz aviona bez padobrana! Šalim se. Voleo bih da probam Formulu 1 i da vozim bolid. Možda skijanje, ali to je sada previše opasno, naročito zbog kolena. Možda ću, kada završim karijeru, probati skijaške skokove i slične stvari”.