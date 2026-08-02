Gvardiol: Vreme da Pep odmori; poništen gol protiv Portugalije zbog kose i dalje me proganja

20.00: (1,95) Galatasaraj (3,50) Ren (3,50)

Poslednju nedelju Sitijeve prošle sezone obeležile su vesti o odlasku Pepa Gvardiole. Informacija je procurila samo 24 sata pre ključne utakmice protiv Bornmuta, ali Katalonac tada nije želeo da potvrdi svoje planove. Zvanična potvrda stigla je nekoliko dana kasnije, nakon što je odluku saopštio igračima i stručnom štabu.

”Neko bi rekao da je trebalo ranije da nam kaže, neko da nije. Mislim da je tajming bio savršen, jer bi nas psihološki pogodilo da je to rekao ranije. Znali smo da će u nekom trenutku morati da nam saopšti. Bio je ovde deset godina i vreme je da se malo odmori, da se povuče”.

Ipak, kaže da se osećalo da će do toga doći mnogo pre zvanične objave.

”Mogli smo to da osetimo. Sezonu ranije bio je na ivici odlaska, pa je ipak ostao, što je bilo sjajno jer smo dobili još jednu priliku da osvojimo nešto. Pre dve sezone imali smo seriju od 13 utakmica bez pobede. Nažalost, došlo je vreme da ode, ali kod njega se nikad ne zna i možda će za šest meseci ponovo dobiti energiju“.

Siti je sezonu završio paradom otvorenim autobusom, a posebno svečanim događajem u dvorani “Co-Op Live”, gde je uz gostovanja Džeka Griliša, Vensana Kompanija i video-poruku Majkla Džordana simbolično spuštena zavesa na eru Pepa Gvardiole.

Siti je prošle sezone osvojio Liga kup i FA kup, ali Gvardiol priznaje da se pitao da li bi, u nekim drugim okolnostima, takvo slavlje bilo opravdano bez titule u Premijer ligi ili Ligi šampiona.

”Da li smo zaslužili slavlje? Da? Ne? Ne znamo. Ali Pep i momci koji su nas napustili na kraju sezone zaslužili su ga više od bilo koga”.

Tokom pregovora o novom ugovoru sa sportskim direktorom Hugom Vijanom, Gvardiolu je rečeno da se smatra jednim od stubova tima u eri Enca Mareske, zajedno sa Filom Fodenom i Erlingom Holandom. Posle velikih promena u sastavu tokom prethodne dve godine, Gvardiol je odjednom postao jedan od igrača sa najdužim stažom u klubu i samo Foden, Holand, Niko O'Rajli i Ruben Dijaš su u Sitiju duže od njega, a sa 24 godine mogao bi da postane deo grupe kapitena.

Tokom priprema Gvardiol ima važnu ulogu na treninzima i često se koristi u vežbama za iznošenje lopte, što nagoveštava da bi mogao biti ključni deo Mareskinog sistema gradnje igre. Prošle sezone Siti je znatno promenio stil igre, igrajući direktnije zbog kombinacije novih igrača koji nisu bili idealni za posed lopte i protivnika koji su primenjivali presing čovek na čoveka.

”Najveća promena bila su duga i dijagonalna dodavanja. U mojoj prvoj sezoni u Lajpcigu davali smo loptu beku, a onda bi on prebacio igru na drugu stranu. To sam pokušao nekoliko puta kada sam došao u Siti, a Pep mi je rekao: ‘Ne, ne, ne.’ Kad god bih video da neko utrčava iza odbrane, pokušao bih da ga proigram. U prvoj sezoni to je praktično bilo zabranjeno, a prošle godine Pep je odlučio da proba nešto drugačije”.

Kada je reč o Mareski, Gvardiol veruje da je on pravi čovek za budućnost kluba.

”Nivo je izuzetno visok i upravo zato je izabran za trenera. Ima kvalitet, ima nove ideje, a tek treba da vidimo kako ćemo igrati, kakav će biti stil i taktika. On je pravi izbor, ali za sve je potrebno vreme. Sve je potpuno novo. Nije lako promeniti trenera, zato će biti potrebno vreme. Naš posao je da mu pomognemo koliko god možemo, da ga slušamo i da se prilagodimo što je brže moguće”.

Klub su napustili još Džon Stons i Bernardo Silva. Obojica su, tokom oproštajne utakmice protiv Aston Vile, nekontrolisano plakali. Gvardiol kaže da će im veoma nedostajati.

”Kad sam bio mlađi, ne bih rekao da mi je Džon bio idol jer sam već igrao kao štoper, ali bio je jedan od najboljih defanzivaca. To je tajna, ali svake sezone sam ga molio da mi potpiše dres. Bili smo veoma bliski. Pričali smo o fudbalu, ali ne stalno, jer je nemoguće svaki dan pričati samo o tome. Nekad moraš da se isključiš. Na zajedničkim večerama i okupljanjima bio je jedan od najzabavnijih ljudi, zajedno sa Mateušom Nunesom. Sada ćemo videti kako će biti bez njega, jer je Džon otišao i nedostajaće mu njegova ‘srodna duša’. I Bernardo je sjajan čovek i velika ličnost. Koliko smo izgubili njihovim odlaskom videćemo kada se okupimo pred početak sezone, ali sigurno će nam obojica nedostajati”.