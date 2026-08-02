BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MIDTJILAND – HORSENS (tip 1, kvota 1,32) – početak 14.00

Bešiktaš je bio prejak za tim iz Herninga u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, dvostruka pobeda pojačanih istanbulskoh Orlova, kod kuće sa 1:0 i u Danskoj sa 2:0, ali je u Superligi ove skandinavske države jedan od favorita za titulu, uz Kopenhagen. Na premijeri je vicešampion Danske savladao u gostima Sonderjiske sa 3:2.

LUDOGOREC – BOTEV (tip 1, kvota 1,32) – početak 18.00

Posle decenije i po vladavine u Bugarskoj, Ludogorec više nije šampion. Levski ga je skinuo s trona. Tim iz Razgrada je eliminisao Hapoel Tel Aviv u Evropi. Dobar start Ludogoreca u šampionatu, upisao je sve pobede protiv Lokomotive iz Plovdiva i Dunava iz Rusea. Botev je sakupio samo bod u prva dva kola.

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KRASNODAR – FAKEL (tip 1, kvota 1,33) – početak 17.15

Ekipa sa juga Rusije je osvojila titulu 2025. godine, prošle sezone je Zenit u poslednjem kolu stigao do ruskog trona i vratio pehar u Sankt Peterburg. Krasnodar je i ove sezone jedan od favorita za titulu. Fakel čeka borba za opstanak, pa je domaćin veliki favorit za trijumf. Krasnodar je na premijeri ruskog šampionata pobedio proteklog vikenda Rubin u Kazanju sa 3:1, dok je Fakel poražen od Dinama iz Mahačkale (1:2).

CSKA SOFIJA – DUNAV RUSE (tip 1, kvota 1,25) – početak 20.15

Posle dva kola bugarskog šampionata, CSKA Sofija ima četiri boda, dok je Dunav upisao oba poraza i čeka ga grčevita borba za opstanak. Sofijski armejci su u prethodnoj rundi izbacili azerbejdžanski Karabag u kvalifikacijama za Ligu Evrope i stigli na korak do evropske jeseni.

FERENCVAROŠ – VAŠAŠ (tip 1, kvota 1,47) – početak 17.30

Fradi je eliminisao Vojvodinu i Tvente u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali je loše startovao u šampionatu Mađarske. Pakš ga je pobedio na svom terenu prošle nedelje sa 4:2, pa je ovo šansa za tim iz Budimpešte da uđe u ritam i u domaćem prvenstvu. Na premijeri je Vašaš odigrao nerešeno (2:2) na svom terenu protiv Đera.













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