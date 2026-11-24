Kako god, ovaj meč je prilika da menadžer Boroa, Šveđanin Kim Helberg, proslavi godinu dana otkako je na kormilu ekipe. Nije uvek išlo sjajno, ali čini se da sada stvari polako dolaze na svoje mesto i ekipa je na dobrom putu ka Premijer ligi.

"Bila je ovo prava vrteška u poslednjih godinu dana, kako u emocijama, tako i u fudbalu. Rekao bih ipak da je ovo fantastična godina. Mislim da smo napravili veliki korak unapred kao klub, kako igramo fudbal i radimo svakodnevno. Oseti se to zajedništvo i sve bolja atmosfera na stadionu", kaže Helberg.

20.45: (1,42) Midlsbro (5,30) Svonsi (6,00)

Mladi stručnjak se ne ustručava da sanja velike snove. On kaže da je jasno zbog čega je došao da radi u Englesku i šta je želja svih u klubu.

"Naš osnovni cilj je da uvedemo klub u Premijer ligu. Da li ćemo to ostvariti ove ili naredne godine, ili kad god bilo, jasno je da će ovaj klub uspeti u tome. Samo je pitanje vremena i na nama je da nastavimo da radimo", dodao je Šveđanin.

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Vodećih pet klubova u ligi je u rasponu od samo tri boda i Midlsbro je na vrhu trenutno samo zbog gol razlike. Svonsi je osmi sa 27 bodova, dakle ne tako daleko i svakako je da bismo mogli da vidimo odličnu utakmicu. Helberg kaže će najveću prednost večeras imati zbog atmosfere.

"Delujemo da smo vrlo jaki i da imamo dobar tim. Na Riversajdu, uz svu tu energiju i buku sa tribina koju stvaraju naši navijači, teško je igrati kao gost i osvajiti bodove", poručio je strateg Midlsbroa.

Gosti su u padu. Tri poslednja meča na gostovanjima su završili kao poraženi, a u poslednja tri kola osvojili su samo bod, za vikend protiv VBA.

U međuvremenu, uprava kluba iz Velsa i dalje je u potrazi za naslednikom menadžera Vitora Matosa, koji je preuzeo Strazbur. Ekipu trenutno sa klupe vode Ešli Vilijams, Leon Briton, Džo Alen i Kris O'Liri. Kako prenose ostrvski mediji, prva meta Svonsija trenutno je trener Rozenborga, 44-godišnji Freir Aleksanderson.

Uprava Svonsija je već kontaktirala Norvežanina i ostaje da se vidi da li će on prihvatiti ponudu, pošto ima ugovor sa Rozenborgom od tri godine.

ČEMPIONŠIP, 17. KOLO

Utorak

20.45: (1,48) Kardif (4,90) Preston (4,90)

20.45: (2,70) Čarlton (3,35) Linkoln (2,55)

20.45: (2,40) Bristol Siti (3,40) Reksam (2,90)

20.45: (1,92) Norič (3,90) KPR (3,60)

20.45: (1,42) Midlsbro (5,30) Svonsi (6,00)

20.45: (3,90) Portsmut (3,80) Vest Hem (1,85)

20.45: (2,50) Šefild Junajted (3,60) Sautempton (2,60)

21.00: (1,30) Vulverhempton (5,70) Derbi (9,00) MOZZART RELAX

Sreda

20.45: (2,50) Votford (3,50) Blekburn (2,70)

20.45: (3,45) Bolton (3,80) VBA (1,97)

20.45: (2,65) Barnli (3,60) Birmingem (2,45)

21.00: (2,10) Stouk (3,60) Milvol (3,25)

*** kvote su podložne promenama