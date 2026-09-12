TSC sve moćniji: Može Taki šmekerica, može i peta klinca sa klupe

Doduše, ima i do igrača Loznice koji su od 41. minuta igrali sa igračem manje posle isključenja Milana Ilića koji je dobio dva žuta kartona u istom minutu. Prvi zbog oštrog starta na Andreji Stojanoviću, a onda zbog prigovora sudiji Predragu Simiću. Ipak, Topolčani su i pre i posle gola bili mnogo bolji tim. TSC je preko Nikolića imao veliku priliku u 61. minutu kad je iskusni napadač predivno odigrao petom za Andreja Todoroskog. Makedonac je zatresao mrežu, ali je lopta pogodila Sašu Jovanovića koji se nalazio u ofsajdu i gol je poništen.

Ipak, ako se Todoroskom nije posrećilo da se upiše u strelce, upisao je asistenciju. Idealno je centrirao u 67. minutu, a Stojanović je glavom iskosa uspeo da savlada Nikolu Lakića. Posle tog trenutka, dileme više nije bilo. Milijaševa ekipa nastavila je da gazi i potpuno je dotukla nemoćnu Loznicu koja u drugom delu jedva da je pripretila.

U poslednjih 20 minuta, kad su izašli najstariji igrači, štafetu u igri TSC-a preuzela je mlađarija. Otpadak Saše Jovanovića u gol je pretvorio Mihajlo Milosavić, a Mladenović se u 83. minutu fenomenalno snašao u gužvi ispred golmana i petom uspeo da ćušne loptu u gol. Čisto da pokaže da u TSC-u postoji još neko ko ume da lepo odigra petom, a da nije Nemanja Nikolić.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, OSMO KOLO

TSC - LOZNICA 4:0 (1:0)

/Nikolić 40, Stojanović 67, Milosavić 70, Mladenović 83/

Stadion: TSC arena

Sudija: Predrag Simić

TSC (4-2-3-1): Simić - Stefan Jovanović, Krstić, Stojanović, Tegeltija - Radin (od 76. Mladenović), Stojković - Todoroski (od 69. Nešković), Stančić (od 76. Petrović), Saša Jovanović (od 76. Burmaz) - Nikolić (od 69. Milosavić)

Loznica (4-4-2): Lakić - Ilić, Petrović, Trajkovski, Pecelj - Čarapić (od 81. Mališ), Purtić, Krstić (od 70. Ahčin), Jelenić (od 70. Milićević) - Katanić (od 70. Ćirković), Stojanović (od 46. Jezdimirović)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Četvrtak

Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Petak

Metalac – Dubočica 5:0 (3:0)

/Tešić 29, Luković 33, 36, Entim 59m 90+2/

Spartak – Napredak 1:0 (0:0)

/Kuveljić 53/

Subota

OFK Vršac - Grafičar 4:1 (4:1)

/Bašić 2, 30, Glavinić 27, 45 – Bijelović 39/

Javor - Voždovac 1:1 (0:0)

/Mirosavljev 65 - Ristić 79ag/

Jedinstvo Ub - Smederevo 2:1 (1:0)

/Denzel 45+2, 58 - Mitrović 72/

TSC - Loznica 4:0 (1:0)

/Nikolić 40, Stojanović 67, Milosavić 70, Mladenović 83/

Nedelja

18.00: Bor – Borac

***Kvote su podložne promenama