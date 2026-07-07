Surovo iskreni Rikardo Kvarežma: Martinez probao 50 taktika, nijedna nije uspela! Čega se plaše igrači?

Utisak je da su igrači sa klupe odnelu prevagu. Akciju kod gola Španije kreirali su Mikel Merino, Fabijan Ruiz, Rodri i Feran Tores - svi oni su ušli kao rezervisti i zabili glogov kolac u srce rivala. Sa druge strane, rezervisti Portugalije nisu dali dovoljan doprinos, izuzev Bernarda Silve koji je u finišu imao dobru priliku.

"Ne razumem izmene. Umoran sam što stalno ponavljam, ali Martinez me nikada nije impresionirao. Sviđalo se to nekome ili ne, ali je teko. Otkako je stigao, nisam video da je reprezentacija odigrala vrhunsku utakmicu. To je realnost, selektor je probao 50 taktika, nijedna nije uspela. Posle svega otišli smo sa timom za koji se govorilo da je najbolji koji smo ikada imali. Na koji način je najbolji? Šta su osvojili? Odlaze kući pognutih glava. Najbolje da ne komentarišem više ovo Svetsko prvenstvo, inaće ću početi da govorim stvari zbog kojih mogu da zažalim".

Nije se samo Martinez našao na tapetu Kvarežme, već su tu bili i igrači koji su igrali daleko slabije od potencijala koji imaju.

"Mnogo puta sam zažalio jer sam radio ono što mi je palo na pamet i ono što igra zahteva od mene i naravno da je bilo trenera kojima se to nije sviđalo i sklanjali su me. To je u redu, njihov izbor, oni su ti koji donose odluke. Ovi igrači imaju dovoljno znanja da rade ono što igra traži od njih jer znaju da ih niko neće dirati. Niko neće ništa reći ako ne uspeju. Ako je tako, zašto onda ne preuzimaju više odgovornosti, čega se plaše? Mora da se sedne, vidi šta je ispravno, a šta pogrešno i dovesti trenera koji može da razume ovu ekipu", završio je Kvarežma.