Svanulo i Teleoptiku: Stefan Šćepović u epizodi - bez starca nema udarca

Nije samo zbog gola, nekadašnji povremeni reprezentativac Srbije bio je izuzetno koristan u izgradnji napada, vraćao se do centra terena, razigravao ostale, iznuđivao faulove. Čak je i pre vodećeg gola Teleoptik imao nekoliko vrlo dobrih situacija. Već posle pet minuta Filip Ivelja je na centaršut Đurovića šutirao pravo u Branka Nikolića, velike probleme je Teleoptik pravio rivalu iz kontri, posle jedne od njih, Ivan Martinović je imao zicer, ali je Nikolić uspeo da ga zaustavi.

Po svemu viđenom, Teleoptik je trebalo da ima više od jednog gola prednosti, dok su gosti jedinu priliku imali preko Jevehna Pavlova koji je prebacio gol sa pet metara. Sa takvim pristupom, Borani su morali da krenu na sve ili ništa u nastavku i to je na scenu stupio - Veljko Popović. Istina, imao je mladi golman Optičara neke slabije momente od početka sezone, ali je protiv Bora odigrao daleko najbolju utakmicu od početka sezone. U trenucima kad je gol visio u vazduhu, on je bio taj koji je sprečavao da do njega dođe.

Posebno će se pamtiti situacija iz 62. minuta kad je na fenomenalan način zaustavio pokušaj Pavlova u situaciji kad su verovatno svi videli loptu u mreži. Pritiskao je Bor čitavo drugo poluvreme, ali je Popović na golu bio ono što je Šćepović bio u napadu - faktor stabilnosti. Smiren, koncentrisan, siguran prilikom predaje lopte.

Baš u trenucima kad je gost najviše pritiskao i kad je izgledalo da će jedna od najmlađih ekipa u Mozzart Bet Prvoj ligi defanzivno popustiti - popustili su gosti. I to u 90. minutu. Teleoptik je izašao u presing, Milan Srbijanac napravio kardinalnu grešku i poslao sporu loptu svom golmanu, rezervista Dušan Radović je prvo sprečio da ona ne ode van terena, a onda kao na tacni poslužio Duška Janačkovića koji je spakovao loptu u gol za ogormno slavlje domaćih igrača kojima je očigledno pao kamen sa srca posle loše igre i ubedljivog poraza od Grafičara.

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)

/Šćepović 25, Janačković 90/

Stadion: Pomoćni teren SC Teleoptik

Sudija: Nikola Radaković

Teleoptik (4-2-3-1): V. Popović - Bulatović, Cvetinović, Marinković, Abdulmalik - Popović (od 66. Makević), Ivelja - Đurović (od 82. Markišić), Jovanović (od 60. Janačković), Martinović (od 60. Radosavljević) - Šćepović (od 82. Radović)

Bor 1919 (5-3-2): Nikolić - Matejević (od 71. Klop), Redžić, Šušić, Đukić, Antonijević (od 63. Srbijanac) - Denić (od 46. Belić), Medić, Milićević - Pavlov (od 78. Marinković), Đokanović (od 62. Stojanović)

MOZZART BET PRVA LIGA, 12 KOLO

Petak

Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)

/Šćepović 25, 90/