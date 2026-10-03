Svanulo i Teleoptiku: Stefan Šćepović u epizodi - bez starca nema udarca
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 17:20
Gol iskusnog napadača imao ključnu ulogu u pobedi nad Borom 1919 - 2:0
Ako je Marko Jovanović posle meča sa Grafičarom bio ljut kao puška zbog loše igre svojih izabranika, danas može da bude - prezadovoljan. Njegovi puleni odigrali su jednu od najboljih utakmica od početka sezone i potuno nadigrali Bor u prvom meču koji su igrali van stadiona Partizana, a da su bili domaćini (2:0). Velike zasluge za to idu na račun jednog od najstarijih u timu - Stefana Šćepovića.
Iskusni napadač postigao je vodeći gol koji je imao veliki uticaj na krajnji ishod utakmice i činjenicu da su Optičari došli od pobede prvi put posle sedam utakmica i meča sa Spartakom u Subotici. Ono što je zajednički sadržalac za tu i ovu utakmicu da je u obe Šćepović bio strelac i da je tim Marka Jovanovića u oba slučaja nosio ceo plen. Bivši napadač Partizana je sredinom prvog poluvremena odliučno reagovao na centaršut Stefana Đurovića i glavom zatresao mrežu gostiju.
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Nije samo zbog gola, nekadašnji povremeni reprezentativac Srbije bio je izuzetno koristan u izgradnji napada, vraćao se do centra terena, razigravao ostale, iznuđivao faulove. Čak je i pre vodećeg gola Teleoptik imao nekoliko vrlo dobrih situacija. Već posle pet minuta Filip Ivelja je na centaršut Đurovića šutirao pravo u Branka Nikolića, velike probleme je Teleoptik pravio rivalu iz kontri, posle jedne od njih, Ivan Martinović je imao zicer, ali je Nikolić uspeo da ga zaustavi.
Po svemu viđenom, Teleoptik je trebalo da ima više od jednog gola prednosti, dok su gosti jedinu priliku imali preko Jevehna Pavlova koji je prebacio gol sa pet metara. Sa takvim pristupom, Borani su morali da krenu na sve ili ništa u nastavku i to je na scenu stupio - Veljko Popović. Istina, imao je mladi golman Optičara neke slabije momente od početka sezone, ali je protiv Bora odigrao daleko najbolju utakmicu od početka sezone. U trenucima kad je gol visio u vazduhu, on je bio taj koji je sprečavao da do njega dođe.
Posebno će se pamtiti situacija iz 62. minuta kad je na fenomenalan način zaustavio pokušaj Pavlova u situaciji kad su verovatno svi videli loptu u mreži. Pritiskao je Bor čitavo drugo poluvreme, ali je Popović na golu bio ono što je Šćepović bio u napadu - faktor stabilnosti. Smiren, koncentrisan, siguran prilikom predaje lopte.
Baš u trenucima kad je gost najviše pritiskao i kad je izgledalo da će jedna od najmlađih ekipa u Mozzart Bet Prvoj ligi defanzivno popustiti - popustili su gosti. I to u 90. minutu. Teleoptik je izašao u presing, Milan Srbijanac napravio kardinalnu grešku i poslao sporu loptu svom golmanu, rezervista Dušan Radović je prvo sprečio da ona ne ode van terena, a onda kao na tacni poslužio Duška Janačkovića koji je spakovao loptu u gol za ogormno slavlje domaćih igrača kojima je očigledno pao kamen sa srca posle loše igre i ubedljivog poraza od Grafičara.
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)
/Šćepović 25, Janačković 90/
Stadion: Pomoćni teren SC Teleoptik
Sudija: Nikola Radaković
Teleoptik (4-2-3-1): V. Popović - Bulatović, Cvetinović, Marinković, Abdulmalik - Popović (od 66. Makević), Ivelja - Đurović (od 82. Markišić), Jovanović (od 60. Janačković), Martinović (od 60. Radosavljević) - Šćepović (od 82. Radović)
Bor 1919 (5-3-2): Nikolić - Matejević (od 71. Klop), Redžić, Šušić, Đukić, Antonijević (od 63. Srbijanac) - Denić (od 46. Belić), Medić, Milićević - Pavlov (od 78. Marinković), Đokanović (od 62. Stojanović)
MOZZART BET PRVA LIGA, 12 KOLO
Petak
Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)
/Šćepović 25, 90/