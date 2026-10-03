Siner preskače i Šangaj, rastu šanse Zvereva da sedne na tron

Prethodno je otkazao takmičenje na turniru u Pekingu, gde je trebalo da brani titulu. Tada nije dao nikakvo zvanično objašnjenje, ali jasno je da se radi o implikacijama povrede kolena zbog koje nije igrao još od osvajanja titule na Vimbldonu.

Janik se kratko obratio pratiocima na Instagramu obavestivši javnost da neće biti u stanju da igra na takmičenju u Kini. " Nažalost, neću moći da igram na Mastersu u Šangaju ove godine, iako sam se tome nadao. Uvek uživam da igram pred navijačima u Šangaju i žao mi je što neće biti tako sledeće nedelje. Hvala vam na podršci. Nadam se da ćemo se videti sledeće godine ", poručio je Siner .

Čini se da stvari ne idu kako su planirali Siner i članovi njegovog tima. Italijanska štampa prenosi kako je u petak Siner boravio u Lionu kako bi konsultovao jednog specijalistu za povrede kolena.

Odsustvo Sinera daje šanse Nemcu Aleksanderu Zverevu da se do kraja sezone domogne prve pozicije na svetskoj listi. Saša igra veoma dobro, po osvajanju US Opena i igranja za Tim Evropa na Lejver kupu, pobeđuje i na turniru u Pekingu gde u nedelju u četvrtfinalu igra protiv Novaka Đokovića.

Razlika između Sinera i Zvereva je svega 1.370 poena i ono što je problem za Italijana je da do kraja sezone mora da odbrani daleko više poena od Nemca, koji će imati veću priliku da osvoji novu količinu bodova.

Siner bi trebalo da brani 3.000 poena za pobede na turniru u Beču, Mastersu u Parizu i ATP Finalu u Torinu, koje pobedniku donosi maksimum 1.500 poena. Za razliku od njega, Zverev je prošle godine u Šangaju stigao do trećeg kola, u Beču je igrao finale, a u Parizu polufinale, dok je na ATP Finalu ispao u grupi sa skorom od jedne pobede i dva poraza. Računajući sva ova takmičenja, Zverev brani svega 780 poena.

Titulu u Šangaju brani Francuz Valentin Vašero koji je prošle sezone trijumfovao kao 204. na svetskoj listi. Osim Sinera sa turnira su se povukli i Žoao Fonseka, Artur Rinderkneš, Rafael Kolinjon, Ramon Andres Buručaga, Itan Kvin, Korentan Mute i Sebastijan Korda.