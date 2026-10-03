Uzbunjivač nudi Britancima još dokumenata protiv Sitija u zamenu za zaštitu
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 17:27
Nakon odluke Portugala da mu ukine status zaštićenog svedoka, Rui Pinto traži azil u zamenu za saradnju na sudu
Rui Pinto, uzbunjivač koji je razotkrio finansijske malverzacije Mančester Sitija, našao se u nebranom grožđu pošto su mu portugalske vlasti u jeku skandala ukinule policijsku zaštitu. A pošto su ga u domovini ostavili na cedilu, odlučio je da pomoć potraži u Velikoj Britaniji.
Gardijan piše da je Pinto spreman je da pomogne britanskim vlastima u zamenu za zaštitu od pretnji koje je dobio prethodnih dana. Naime, kako je otkrio u petak, ‘zbog višestrukih pretnji smrću i ozbiljnog rizika od atentata’, Portugalac nema drugu opciju nego da se na neodređeno vreme preseli na nepoznatu lokaciju, zbog čega je pokrenuo kampanju za finansiranje ‘kako bi preživeo’ novonastalu situaciju u kojoj se našao.
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Ipak, kako navodi britanski medij, njegov glavni prioritet i dalje je saradnja sa istražnim organima. Pinto navodno poseduje dokumenta za koja veruje da je Premijer liga previdela tokom istrage pod uslovom da mu se garantuju adekvatne bezbednosne mere nakon izlaska iz programa zaštite portugalske policije.
Zaštite koja mu je u ovom trenutku potrebnija nego ikad budući da je Mančester Siti, koji je upravo on i razotkrio, od strane nezavisne komisije,proglašen krivim po 115 tačaka optužnice. Istraga, podstaknuta Pintovim otkrivanjem hiljada privatnih dokumenata, razotkrila je fiktivne ugovore kojima je klub veštački uvećao prihode za preko milijardu . Iz Sitija su, međutim, potvrdili da su uložili žalbu na presudu, što znači da će se proces odužiti.
A pošto ga je njegova država ostavila da se potpuno sam brine o sebi, 37-godišnji Portugalac želi da nastavi saradnju kao zaštićeni svedok u drugoj državi. Gardijan piše da bi njegov potencijalni doprinos Velikoj Britaniji mogao da se proširi i izvan slučaja Siti, s obzirom na to da su stotine miliona fajlova iz afera 'Football Leaks' i 'Luanda Leaks' dostupne za međunarodnu razmenu, nakon što su ih francuske vlasti ranije kopirale.
Ukoliko se potvrdi da Pinto ostaje bez statusa zaštićenog svedoka u rodnom Portugalu, od 10. oktobra biće slobodan da zvanično sarađuje sa drugim državama, uključujući i Veliku Britaniju. No, pre toga njegovi advokati su uložili oštar protest i žalbu na odluku o ukidanju obezbeđenja, optuživši portugalske vlasti za „državni terorizam” i netransparentnost u proceni bezbednosnog rizika.
Pinto sada čeka rasplet situacije sa željom da napusti Portugal i pređe na tajnu lokaciju. U međuvremenu, javnost mu je pružila podršku putem platforme za donacije (crowdfunding), gde je do sada prikupljeno preko 20.000 evra kako bi mu se pomoglo u započinjanju novog, bezbednijeg života. Mada se čini da je odziv slabiji nego što je Pinto verovao da će biti s obzirom na to da je naveo kako su mu potrebna 3.000.000 evra.