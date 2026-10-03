Uzbunjivač nudi Britancima još dokumenata protiv Sitija u zamenu za zaštitu

Rui Pinto, uzbunjivač koji je razotkrio finansijske malverzacije Mančester Sitija, našao se u nebranom grožđu pošto su mu portugalske vlasti u jeku skandala ukinule policijsku zaštitu. A pošto su ga u domovini ostavili na cedilu, odlučio je da pomoć potraži u Velikoj Britaniji.

Gardijan piše da je Pinto spreman je da pomogne britanskim vlastima u zamenu za zaštitu od pretnji koje je dobio prethodnih dana. Naime, kako je otkrio u petak, ‘zbog višestrukih pretnji smrću i ozbiljnog rizika od atentata’, Portugalac nema drugu opciju nego da se na neodređeno vreme preseli na nepoznatu lokaciju, zbog čega je pokrenuo kampanju za finansiranje ‘kako bi preživeo’ novonastalu situaciju u kojoj se našao.