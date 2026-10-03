Tomislav Tomović i crno-beli tandem dobitna kombinacija
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Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 16:38
Patrik Miler i Aleksej Pokuševski vodili Lokomotivu do trijumfa
Odlično je Lokomotiva startovala u novoj sezoni VTB lige. Četa Tomislava Tomovića je u prvom meču bila bolja od Jeniseja, da bi u drugom kolu pobedila moskovski MBA – 92:87.
Utakmica jeste bila tesna, čak je gost bio bolji u prvom poluvremenu, međutim, Lokomtiva je opravdala ulogu favorita i slavila. Ono što je upečatljivo jeste da su Mašinovođe do trijumfa stigle na pogon nekadašnjih igrača Partizan Mozzart Beta.
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Sjajni su bili Patrik Miler i Aleksej Pokuševski. Krilni centar i iskusni bek pravili su ogromne probleme rivalu na oba kraja parketa. Patrik Miler bio je zadužen za poene, asistencije i ukradene lopte, dok je Pokuševski pokazao raskošni talenat, dao Lokomotivi unutrašnju igru i pojačao skok.
Miler je meč završio kao najefikasniji sa 28 poena i na to dodao šest asistencija, tri skoka i isto toliko ukradenih lopti za indeks 40. Pratio ga je Pokuševski sa 18 poena i sedam skokova.
Lokomotiva će posle nešto laganijih rivala na startu u narednom kolu imati ozbiljna izazov. Četa Tomislava Tomovića će na megdan moskovskom CSKA, dok će MBA dočekati Jenisej u pokušaju da pobegne sa dna.