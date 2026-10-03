Tomislav Tomović i crno-beli tandem dobitna kombinacija

Sjajni su bili Patrik Miler i Aleksej Pokuševski. Krilni centar i iskusni bek pravili su ogromne probleme rivalu na oba kraja parketa. Patrik Miler bio je zadužen za poene, asistencije i ukradene lopte, dok je Pokuševski pokazao raskošni talenat, dao Lokomotivi unutrašnju igru i pojačao skok.

Miler je meč završio kao najefikasniji sa 28 poena i na to dodao šest asistencija, tri skoka i isto toliko ukradenih lopti za indeks 40. Pratio ga je Pokuševski sa 18 poena i sedam skokova.

Lokomotiva će posle nešto laganijih rivala na startu u narednom kolu imati ozbiljna izazov. Četa Tomislava Tomovića će na megdan moskovskom CSKA, dok će MBA dočekati Jenisej u pokušaju da pobegne sa dna.