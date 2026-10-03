Golden Stejt razmišlja da prosledi Porzingisa dalje
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 15:51
Ako se zdravstvena situacija ne popravi, Letonac će verovatno biti trejdovan
Sve što se dešava u Golden Stejtu i oko franšize iz San Franciska, vrti se oko Stefa Karija. Odluka najboljeg šutera u istoriji da potpiše novi dvogodišnji ugovor za oko 20.000.000 dolara ispod maksimale koju je mogao da uzme, odnosno 116.000.000 umesto 136.000.000, daje prostor Voriorsima da narednog leta budu agresivni na tržištu i možda probaju da sastave još jednom kandidata za titulu.
To koliko će Voriorsi moći da se “opruže” na tržištu zavisi od niza faktora. Trenutno su u izlaznim godinama ugovora Džimi Batler sa platom od 56.800.000 dolara, zatim Drejmond Grin sa 27.600.000, dok Kristaps Porzingis ima samo tri miliona garantovanih od ukupno dvadeset. To znači da bi Voriorsi mogli da imaju negde između 38.000.000 i 55.000.000 dolara slobodnog prostora u seleri kepu, a tačan iznos zavisiće od Brendina Podžijemskog i kakav će ugovor potpisati. On bi po sadašnjim projekcijama trebalo da drži oko 17.000.000 dolara prostora u seleri kepu.
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Što se Kristapsa Porzingisa tiče, poslednjih godina je najveće pitanje može li da ostane dovoljno dugo zdrav, kako bi mogao da ima bitan uticaj na igru tima za koji nastupa. Prošle sezone je beležio oko 16,7 poena, 5,2 skoka i 2,5 asistencija tokom boravka u Atlanti i Golden Stejtu, ali je skupio samo 32 nastupa. I to je najveći problem.
Iz tog razloga, u američkim medijima pojavila se priča kako u Golden Stejtu razmišljaju o tome da Letonca proslede dalje do kraja prelaznog roka, odnosno do 11. februara sledeće godine.
Navodno, neće se ići glavom kroz zid, ali ako Porzingis ne bude uspeo da ostane zdrav, franšiza će ga trejdovati i to verovatno za nekoga čiji ugovor ističe, kako bi se otvorio još i veći manevarski prostor narednog leta.
On i sada ima zdravstvenih problema, međutim niko javno ne želi da govori o tome šta se dešava sa njim, iako je trening kamp već počeo. Ako je u pitanju nešto ozbiljno, odnosno bude uticalo na njegove nastupe u prvom delu sezone, rastanak je neminovan. Samo je pitanje – ko će ga uzeti.
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Porzingis ima ugovor i za sledeću godinu na 20.000.000 dolara, ali ima i opciju igrača da iz istog izađe. U protekle dve sezone je zbog povreda propustio čak 90 utakmica.