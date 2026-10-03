Golden Stejt razmišlja da prosledi Porzingisa dalje

Sve što se dešava u Golden Stejtu i oko franšize iz San Franciska, vrti se oko Stefa Karija. Odluka najboljeg šutera u istoriji da potpiše novi dvogodišnji ugovor za oko 20.000.000 dolara ispod maksimale koju je mogao da uzme, odnosno 116.000.000 umesto 136.000.000, daje prostor Voriorsima da narednog leta budu agresivni na tržištu i možda probaju da sastave još jednom kandidata za titulu.

To koliko će Voriorsi moći da se “opruže” na tržištu zavisi od niza faktora. Trenutno su u izlaznim godinama ugovora Džimi Batler sa platom od 56.800.000 dolara, zatim Drejmond Grin sa 27.600.000, dok Kristaps Porzingis ima samo tri miliona garantovanih od ukupno dvadeset. To znači da bi Voriorsi mogli da imaju negde između 38.000.000 i 55.000.000 dolara slobodnog prostora u seleri kepu, a tačan iznos zavisiće od Brendina Podžijemskog i kakav će ugovor potpisati. On bi po sadašnjim projekcijama trebalo da drži oko 17.000.000 dolara prostora u seleri kepu.