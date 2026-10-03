Prvi čovek Virtusa: Teodosić najveći; hteli smo da vratimo Pantera

Prvi čovek je obelodanio da je svojevremeno Marka Belinelija i Teodosića zaštitio od napada Serđa Skariola . "Mnogo ga volim, želei smo ga kao igrača. Branili smo njega i Teodosića kada je jedan trener želeo da ih izostavi, a ostalo je deo istorije".

Naravno, nije moglo da se ne priča i o Kevinu Panteru, nekadašnjem kapitenu Partizan Mozzart Beta, ali i članu Virtusa. Takođe, Zaneti je pričao i o budžetu.

"Nedostaje mi Panter. On je želeo da se vrati i ja sam ga želeo, ali se to nije ostvarilo. Pomalo sam umoran od toga da čitam da je budžet smanjen. On je preoblikovan i sa mladim igračima kao osnovom. Takođe, bili smo blizu potpisivanja Šildsa i Melija".

Prema onome što je Zaneti izjavio, deluje da je Virtus u potpunosti okrenut ka Evroligi.

"Virtus ne može bez Evrolige, a ni Evroliga ne može bez njega. Mi smo najprepoznatljiviji klub u Italiji. Takođe, želimo da razgovaramo i pregovaramo. Kada je reč o NBA Evropi, za sada su to samo priče. Ako bi NBA kupila Evroligu, to bi imalo nekog smisla. U suprotnom, jako teško".