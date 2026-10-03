Prvi čovek Virtusa: Teodosić najveći; hteli smo da vratimo Pantera
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Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 15:36
Masimo Zaneti je priznao u razgovoru za Il Resto del Carlino da je tim iz Bolonje bio blizu Ševona Šildsa i Nikola Melija
Prvi čovek Virtusa iz Bolonje Masimo Zaneti dao je intervju za italijanski Il Resto del Carlino.
Funkcioner bolonjskog tima govorio je o raznim temama, a veliku pažnju posvetio je i igračima koji su usko povezani sa srpskim klubovima. Zanimljiv odgovor dao je Zaneti na to koji je igrač bio njegov najveći potez.
"Lako je, Miloš Teodosić i to bez ikakve dileme", rekao je Zaneti.
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Prvi čovek je obelodanio da je svojevremeno Marka Belinelija i Teodosića zaštitio od napada Serđa Skariola.
"Mnogo ga volim, želei smo ga kao igrača. Branili smo njega i Teodosića kada je jedan trener želeo da ih izostavi, a ostalo je deo istorije".
Naravno, nije moglo da se ne priča i o Kevinu Panteru, nekadašnjem kapitenu Partizan Mozzart Beta, ali i članu Virtusa. Takođe, Zaneti je pričao i o budžetu.
"Nedostaje mi Panter. On je želeo da se vrati i ja sam ga želeo, ali se to nije ostvarilo. Pomalo sam umoran od toga da čitam da je budžet smanjen. On je preoblikovan i sa mladim igračima kao osnovom. Takođe, bili smo blizu potpisivanja Šildsa i Melija".
Prema onome što je Zaneti izjavio, deluje da je Virtus u potpunosti okrenut ka Evroligi.
"Virtus ne može bez Evrolige, a ni Evroliga ne može bez njega. Mi smo najprepoznatljiviji klub u Italiji. Takođe, želimo da razgovaramo i pregovaramo. Kada je reč o NBA Evropi, za sada su to samo priče. Ako bi NBA kupila Evroligu, to bi imalo nekog smisla. U suprotnom, jako teško".