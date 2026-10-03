Musijali cena pala skoro za 50 odsto, Olise ide ka svetskom tronu

Daleko od toga da se radi o maloj cifri, ali ako u obzir uzmemo da je Musijala u junu 2025. vredeo 140.000.000 evra, jasno je da se radi o najvećem padu tržišne vrednosti globalnih zvezda poslednjih godina. Prevedeno u procente, to je pad nešto veći od 42 odsto.

Transfermarkt je ovo obrazložio činjenicom da Bajernova 'desetka' ne igra ni približno kao pre teške povrede na klupskom Mundijalu u SAD-u koja se dogodila na meču protiv Pari Sen Žermena. Takođe, otkako se oporavio i zaigrao, bilo je nekoliko sitnih odsustvovanja usled lakših povreda. Sve u svemu, Musijala nikako ne može da uhvati kontinuitet i ponovo bude ono što je bio - jedan od najvažnijih igrača Bajerna i nemačke reprezentacije.

Nije uspeo bez povrede da izgura ni tekuću reprezentativnu pauzu. Očekuje se da će van terena biti sve do polovine oktobra...

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I pored velikog pada vrednosti, Džamal Musijala je i dalje treći po vrednosti u Bundesligi. Ispred njega su samo Aleksandar Pavlović (90.000.000 evra) i Majkl Olise (180.000.000). Ovaj potonji skuplji je u odnosu na prethodno ažuriranje za 10.000.000 i samo je učvrstio status najskupljeg igrača u istoriji nemačkog fudbala. Pre njega tim epitetom mogao je da pohvali Erling Haland (150.000.000).

S cenom od 220.000.000 norveški golgeter deli prvu pozicju na svetskom nivou sa Laminom Jamalom, sledi Kilijan Embape sa 200.000.000, pomenuti Olise je četvrti, a listu TOP 5 kompletira Džud Belingem s vrednošću od 160.000.000 evra.