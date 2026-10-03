Musijali cena pala skoro za 50 odsto, Olise ide ka svetskom tronu
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 17:17
Povrede i zdravstveni problemi najviše uticali na pad vrednosti jednog od najtalentovanijih nemačkih igrača
Najpoznatija specijalizovana platforma za fudbalske transfere i vrednost igrača - Transfermarkt, ažurirao je podatke za Bundesligu. Čak 147 igrača dobilo je novu vrednost tom prilikom, a najveću pažnju privukao je ogroman pad cene Džamala Musijale (23).
Mada je uspešno prebrodio psihološku krizu sa starta sezone, kada je dva puta u razmaku od tri dana završavao na travi usled kratkotrajnog gubitka svesti, mladog asa su procenili na 'svega' 80.000.000 evra?!
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Daleko od toga da se radi o maloj cifri, ali ako u obzir uzmemo da je Musijala u junu 2025. vredeo 140.000.000 evra, jasno je da se radi o najvećem padu tržišne vrednosti globalnih zvezda poslednjih godina. Prevedeno u procente, to je pad nešto veći od 42 odsto.
Transfermarkt je ovo obrazložio činjenicom da Bajernova 'desetka' ne igra ni približno kao pre teške povrede na klupskom Mundijalu u SAD-u koja se dogodila na meču protiv Pari Sen Žermena. Takođe, otkako se oporavio i zaigrao, bilo je nekoliko sitnih odsustvovanja usled lakših povreda. Sve u svemu, Musijala nikako ne može da uhvati kontinuitet i ponovo bude ono što je bio - jedan od najvažnijih igrača Bajerna i nemačke reprezentacije.
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I pored velikog pada vrednosti, Džamal Musijala je i dalje treći po vrednosti u Bundesligi. Ispred njega su samo Aleksandar Pavlović (90.000.000 evra) i Majkl Olise (180.000.000). Ovaj potonji skuplji je u odnosu na prethodno ažuriranje za 10.000.000 i samo je učvrstio status najskupljeg igrača u istoriji nemačkog fudbala. Pre njega tim epitetom mogao je da pohvali Erling Haland (150.000.000).
S cenom od 220.000.000 norveški golgeter deli prvu pozicju na svetskom nivou sa Laminom Jamalom, sledi Kilijan Embape sa 200.000.000, pomenuti Olise je četvrti, a listu TOP 5 kompletira Džud Belingem s vrednošću od 160.000.000 evra.