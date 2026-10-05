LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.201.372 dinara: Izraelci mu raspršili milionerski san
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 08:45
Kakve je prelaze i konačne ishode pogađao, 20.000 utešnih dinara zaslužio je do poslednje pare
Neverovatan tiket uplaćen je putem Mozzart bet sajta, pokazuje koliko je neverovatno poznavanje fudbalskih prilika nekada nedovoljno da se dođe do pobede. Sa ulogom od svega 200 dinara, sastavljen je tiket sa sedam parova i ukupnom kvotom od čak 5.613,89, čime je naciljan astronomski dobitak od 1.201.372 dinara. Majstor prognoze je precizno nanizao izuzetno teške tipove iz Lige nacija, uključujući hrabre prelaze iz iksa u kec na mečevima Holandija - Srbija (kvota 5,00) i Portugal - Norveška (kvota 4,60), kao i čist remi prelaz na susretu Grčke i Nemačke sa sjajnom kvotom 6,75.
Bet analiza ovih mečeva pokazuje da je strategija bila dovedena do apsolutnog savršenstva, sve do same završnice uzbudljivog večernjeg programa. Azerbejdžan je opravdao očekivanja minimalnom pobedom, Danska je rutinski slavila na vrućem gostovanju u Velsu, dok su takozvano Kosovo i Austrija podelili bodove tačnim rezultatom 1:1, baš kako je i prognozirano. Prava sportska drama, koja je na kraju odigrala ključnu ulogu, viđena je na meču između Republike Irske i Izraela. Igrač je tipovao na čistu pobedu Iraca uz kvotu 2.15, domaćin je uspešno vodio na poluvremenu, ali je borbeni Izrael u nastavku uspeo da izjednači i tako sruši san o milionskom dobitku.
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Ipak, ova uzbudljiva fudbalska balada nema tragičan kraj, a sve zahvaljujući dobro poznatom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je jedan par zakazao i zacrveneo se na ekranu, ovaj tiket je ostao pobednički na potpuno drugi način. Zbog ogromne pogođene kvote na preostalih šest parova, koja je daleko premašila pragove za višestruki povrat novca, aktiviran je ovaj sjajan benefit i igraču je isplaćena utešna, ali i te kako ozbiljna suma od 20.000 dinara. Ovo je još jedan dokaz da se u Mozzartu čak i jedan promašaj debelo naplaćuje i da se vrhunski rizik uvek ceni.
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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.