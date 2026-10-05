LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.201.372 dinara: Izraelci mu raspršili milionerski san

Neverovatan tiket uplaćen je putem Mozzart bet sajta, pokazuje koliko je neverovatno poznavanje fudbalskih prilika nekada nedovoljno da se dođe do pobede. Sa ulogom od svega 200 dinara, sastavljen je tiket sa sedam parova i ukupnom kvotom od čak 5.613,89, čime je naciljan astronomski dobitak od 1.201.372 dinara. Majstor prognoze je precizno nanizao izuzetno teške tipove iz Lige nacija, uključujući hrabre prelaze iz iksa u kec na mečevima Holandija - Srbija (kvota 5,00) i Portugal - Norveška (kvota 4,60), kao i čist remi prelaz na susretu Grčke i Nemačke sa sjajnom kvotom 6,75.

Bet analiza ovih mečeva pokazuje da je strategija bila dovedena do apsolutnog savršenstva, sve do same završnice uzbudljivog večernjeg programa. Azerbejdžan je opravdao očekivanja minimalnom pobedom, Danska je rutinski slavila na vrućem gostovanju u Velsu, dok su takozvano Kosovo i Austrija podelili bodove tačnim rezultatom 1:1, baš kako je i prognozirano. Prava sportska drama, koja je na kraju odigrala ključnu ulogu, viđena je na meču između Republike Irske i Izraela. Igrač je tipovao na čistu pobedu Iraca uz kvotu 2.15, domaćin je uspešno vodio na poluvremenu, ali je borbeni Izrael u nastavku uspeo da izjednači i tako sruši san o milionskom dobitku.