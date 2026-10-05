Red vožnje za Orlove: Nemci i Grci u novembru, pa pauza do marta

Biće to ujedno i kraj mini ciklusa, posle kojeg bi Paunović definitivno morao da ima sve definisano za proleće: od načina igre reprezentacije Srbije do izbora igrača, većine startera...

Od ishoda u Ligi nacija zavisi koje će utakmice Srbija igrati u martu. Ako bude među dva najgora četvrtoplasirana, direktno će da ispadne u Ligu B, što znači da bi na proleće mogla da zaigra prve utakmice u kvalifikcijama za Evropsko prvenstvo.

Ako se pak desi da Srbija bude među dve bolje četvrtoplasirane ekipe u Ligi A, a trenutno jeste tu, iza Velsa, onda će u martu igrati baraž u Ligi nacija. Pa će kvalifikacije za EP početi kasnije, u junu.

Žreb za kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo je u decembru i sada je definitivno da će Srbija biti u drugom šeširu.