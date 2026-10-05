Red vožnje za Orlove: Nemci i Grci u novembru, pa pauza do marta
Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 09:06
Od ishoda Lige nacija zavisiće da li ćemo na proleće početi trku za EP ili igrati baraž
Završen je prvi „prozor“ Lige nacija u kojem su prvi put u istoriji odigrana čak četiri kola. Ostalo je još večeras i sutra da se kompletiraju tabele, ali za grupu u kojoj je reprezentacija Srbije zavesa je pala do novembra.
Selektoru Paunoviću ostalo je da napravi analizu učinjenog, pa da polako počne da sprema pozive za novembarske utakmice, jer su one tu iza vrata. Srbija će najpre 13. novembra na Marakani dočekati Nemačku, a onda će tri dana kasnije u Volosu odigrati protiv Grčke poslednju utakmicu u grupi.
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Biće to ujedno i kraj mini ciklusa, posle kojeg bi Paunović definitivno morao da ima sve definisano za proleće: od načina igre reprezentacije Srbije do izbora igrača, većine startera...
Od ishoda u Ligi nacija zavisi koje će utakmice Srbija igrati u martu. Ako bude među dva najgora četvrtoplasirana, direktno će da ispadne u Ligu B, što znači da bi na proleće mogla da zaigra prve utakmice u kvalifikcijama za Evropsko prvenstvo.
Ako se pak desi da Srbija bude među dve bolje četvrtoplasirane ekipe u Ligi A, a trenutno jeste tu, iza Velsa, onda će u martu igrati baraž u Ligi nacija. Pa će kvalifikacije za EP početi kasnije, u junu.
Žreb za kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo je u decembru i sada je definitivno da će Srbija biti u drugom šeširu.