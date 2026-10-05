Debitant Gudelj: Odmah sam javio mojima da počinjem

Ali, rešenje zagonetke stiglo je nekih sat i 15 pre početka utakmice u Ajndhovenu, kada su objavljeni sastavi timova i kada se videlo da je Paunović poslao Stefana Gudelja pravo na teren od početka.

„Bio sam srećan, odmah sam javio mojima da počinjem utakmicu. Velika stvar za mene. Ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da je bilo dobro“, pričao je Gudelj posle meča za sajt FSS-a.

Odigrao je mladi štoper odličnu utakmicu, jedino ostaje žal što se na kraju, ipak, piše poraz.

„Svakako mi je velika čast što sam debitovao za reprezentaciju. Zahvalio bih se selektoru i stručnom štabu na poverenju. Ovaj dan ću sigurno pamtiti, ali nažalost ostaje žal zbog poraza. Mislim da smo mogli više da izvučemo iz ove utakmice“.

Dolaskom Alberta Rijere u Crvenu zvezdu javnost je upoznala Gudelja, a sada ga je upoznala i u dresu A reprezentacije. Sezona nije mogla da ima bolji tok za visokog štopera.

„U ovim godinama najbitnije je da igrate. U svom klubu sam se izborio za mesto, igram standardno i stičem dosta iskustva. Namestio sam glavu kako treba i zato mi nije bilo teško“, poručuje Stefan Gudelj.