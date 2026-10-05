Debitant Gudelj: Odmah sam javio mojima da počinjem
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 08:50
„Ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da je bilo dobro“, kaže novi štoper reprezentacije Srbije
Iznenadio je Veljko Paunović sve kada je izdiktirao tim koji će početi meč sa Holandijom. Iznenadio je celu srpsku fudbalsku javnost, iznenadio Lale, ali i debitanta Stefana Gudelja.
Kada je prekomandovan iz mlade u A reprezentaciju pred put za Nemačku, delovalo je da je štoper Crvene zvezde prešao među seniore čisto da bi popunio broj na treninzima, pogotovo što je Strahinja Pavlović bio povređen.
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Ali, rešenje zagonetke stiglo je nekih sat i 15 pre početka utakmice u Ajndhovenu, kada su objavljeni sastavi timova i kada se videlo da je Paunović poslao Stefana Gudelja pravo na teren od početka.
„Bio sam srećan, odmah sam javio mojima da počinjem utakmicu. Velika stvar za mene. Ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da je bilo dobro“, pričao je Gudelj posle meča za sajt FSS-a.
Odigrao je mladi štoper odličnu utakmicu, jedino ostaje žal što se na kraju, ipak, piše poraz.
„Svakako mi je velika čast što sam debitovao za reprezentaciju. Zahvalio bih se selektoru i stručnom štabu na poverenju. Ovaj dan ću sigurno pamtiti, ali nažalost ostaje žal zbog poraza. Mislim da smo mogli više da izvučemo iz ove utakmice“.
Dolaskom Alberta Rijere u Crvenu zvezdu javnost je upoznala Gudelja, a sada ga je upoznala i u dresu A reprezentacije. Sezona nije mogla da ima bolji tok za visokog štopera.
„U ovim godinama najbitnije je da igrate. U svom klubu sam se izborio za mesto, igram standardno i stičem dosta iskustva. Namestio sam glavu kako treba i zato mi nije bilo teško“, poručuje Stefan Gudelj.