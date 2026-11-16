Sve oči u Luku Jovića

" Na konferenciju dolaze selektor i Luka Jović, je li tako “, upita jedan iz armije grčkih novinara desetak minuta pre početka obraćanja srpskog tima dan uoči utakmice u Volosu.

Priznali smo da ne znamo koji igrač stiže uz Veljka Paunovića, ali da ćemo proveriti. Povratna informacija je bila da će kraj njega sedeti Srđan Babić. "Babić? A ne Luka Jović“, razočarani pogled se oteo kolegi iz Grčke. A onda je on tu informaciju podelio sa drugim, ovaj sa trećim. I svi su izgledali jednako zatečeno i razočarano. "Zašto ne Jović? Pa on ovde igra sjajno, zar nije očekivano da bude on“, bio je mali set pitanja koji se čuo više puta.

Nešto malo manje od godinu i po dana je Jović u Grčkoj, a već je zavredeo ogromno poštovanje i navijača i medija. I bez obzira što imaju priliku da ga vide i čuju gotovo svake nedelje dok nosi dres AEK-a, njima je bila želja da ga vide i sada, uoči utakmice sa Helenima. Ako je neko zvezda, publika želi da ga vidi u svakoj prilici. A Luka je očigledno došao do statusa zvezde u grčkom fudbalu. Večeras će Jović predvoditi napad Srbije, jer su on i Andrija Živković, po rezonu selektora Veljka Paunovića, igrači koji je trebalo da budu prevaga protiv Grčke, ekipe i igrača koje jako dobro poznaju. Ali Živković je „pocrveneo“ protiv Nemačke, tako da Luka neće imati pored sebe u napadu fudbalera PAOK-a, o kojem su novinari u Volosu jednako sinoć pričali, uz zadovoljnu konstataciju što neće biti na terenu i što će biti „odmoran za naredne utakmice PAOK-a“.