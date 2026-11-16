Sve oči u Luku Jovića

Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 08:45
Srpski golgeter uživa ogromno poštovanje u Grčkoj
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Volosa)
"Na konferenciju dolaze selektor i Luka Jović, je li tako“, upita jedan iz armije grčkih novinara desetak minuta pre početka obraćanja srpskog tima dan uoči utakmice u Volosu.
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Priznali smo da ne znamo koji igrač stiže uz Veljka Paunovića, ali da ćemo proveriti. Povratna informacija je bila da će kraj njega sedeti Srđan Babić.
"Babić? A ne Luka Jović“, razočarani pogled se oteo kolegi iz Grčke. A onda je on tu informaciju podelio sa drugim, ovaj sa trećim. I svi su izgledali jednako zatečeno i razočarano.
"Zašto ne Jović? Pa on ovde igra sjajno, zar nije očekivano da bude on“, bio je mali set pitanja koji se čuo više puta.
Nešto malo manje od godinu i po dana je Jović u Grčkoj, a već je zavredeo ogromno poštovanje i navijača i medija. I bez obzira što imaju priliku da ga vide i čuju gotovo svake nedelje dok nosi dres AEK-a, njima je bila želja da ga vide i sada, uoči utakmice sa Helenima. Ako je neko zvezda, publika želi da ga vidi u svakoj prilici. A Luka je očigledno došao do statusa zvezde u grčkom fudbalu.
Večeras će Jović predvoditi napad Srbije, jer su on i Andrija Živković, po rezonu selektora Veljka Paunovića, igrači koji je trebalo da budu prevaga protiv Grčke, ekipe i igrača koje jako dobro poznaju. Ali Živković je „pocrveneo“ protiv Nemačke, tako da Luka neće imati pored sebe u napadu fudbalera PAOK-a, o kojem su novinari u Volosu jednako sinoć pričali, uz zadovoljnu konstataciju što neće biti na terenu i što će biti „odmoran za naredne utakmice PAOK-a“.
U ovom izdanju Lige nacija Jović je postigao jedan gol, protiv Holandije, mogao je na istom meču još koji put da se upiše u strelce. Na ostalim mečevima nije imao mnogo prilika da se iskaže, jer ni igra Srbije nije bila takva da su protivnički golmani mnogo strepeli od nje.
Sve oči i grčkih i srpskih navijača, ako je koji uspeo da dođe do ulaznice, jer su se prodale za manje od dva sata, biće večeras uperene u Jovića. Barem kada su srpski fudbaleri u pitanju. Juriće napadač AEK-a svoj 13. gol u dresu državnog tima. Možda nekad taj bude bude i srećan, pa donese i neki bod...
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO
Grupa 2
20.45: (1,43) Grčka (4.90) Srbija (7,00)