Svetski šampion iz 2010. ne može da uđe u Ameriku za finale, obratio se Trampu za pomoć
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 10:27
Đoan Kapdevila naišao na zabranu ulaska u SAD jer je pre 10 godina igrao utakmicu u Iranu
Rigorozna su pravila Sjedinjenih Američkih Država za dobijanje njihove vize. Mnogi koji su želeli, ostali su bez mogućnosti da uživo gledaju utakmice tekućeg Mundijala, čak su zabrane za ulazak u SAD dobili i pojedini planirani akteri Svetskog prvenstva, kao što je jedan od najboljih afričkih sudija, Omar Artan iz Somalije.
Sad se sa tim problemom susreo i bivši reprezentativac Španije, Đoan Kapdevila. Evropski i svetski prvak sa svojom reprezentacijom 2008. i 2010. godine, kada je u Južnoj Africi odigrao svaki minut za Španiju i u finalu bio jedini član startne postave koji ne igra za Real ili Barsu, planirao je da sa decom dođe na nedeljno finale u Njujorku. Hteo je nekadašnji levi bek Deportiva i Viljareala da uživo u društvu bivših saigrača bodri naslednike u nacionalnom timu protiv Argentine, ali kako stvari stoje - želja mu se neće ispuniti.
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Požalio se Kapdevila o svojoj situaciji na društvenim mrežama i čak zatražio pomoć direktno od prvog čoveka SAD, Donalda Trampa.
"Potrebna mi je pomoć Donalde Tramp! Upravo mi je saopšteno da ne mogu da putujem sa decom na finale, jer je moja ESTA odbijena. Može li neko da mi pomogne u vezi toga? Nemate pojma koliko sam bio uzbuđen da sa saigračima iz 2010. navijam za ovu generaciju španskih reprezentativaca. Ne mogu da verujem da mi je zabranjen ulazak u SAD i da ću propustiti takav momenat sa svojom decom, koja obožavaju fudbal. Ako bilo ko zna kako da rešim ovaj problem, biću mu zauvek zahvalan", napisao je bivši fudbaler.
U izjavi za španski radio COPE, Đoan Kapdevila je objasnio zbog čega mu je viza uskraćena.
"Odbijen sam jer sam pre 10 godina igrao utakmicu u Iranu. Ispostavilo se da ako ste nekada bili u Iranu, ne možete da uđete u SAD ukoliko nemate neku drugu vizu ili tako nešto", ispričao je Kapdevila koji je 2016. bio igrač Santa Kolome iz Andore, u kojoj je naredne godine i završio karijeru.