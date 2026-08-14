Copy Rosić, paste Ranđelović: Kralj asistencija Mozzart Bet Superlige u Voši do 2029. godine

“Stara dama i sjajni fudbaler lako su dogovorili su nastavak saradnje - jer iz prethodna 53 meča u voljenom crveno-belom dresu sve je postalo jasno. Lazar je stub Voše. Učinak od devet golova uz čak 17 asistencija dokaz je kvaliteta koji je Ranđelović doneo u klub koji je ponos srpske Atine”.

Ovim potezom Vojvodina je još jednom pokazala da želi da gradi stabilan i perspektivan tim, oslanjajući se na kvalitet, potencijal i igrače koji predstavljaju temelj blistave budućnosti kluba. Ranđelović je u prethodnom periodu svojim odnosom prema dresu, radom na treninzima i partijama na terenu pokazao kako se nosi ponosno grb Vojvodine na grudima.

Produžetak ugovora predstavlja potvrdu obostranog poverenja i želje da se zajednički nastavi putem razvoja i ostvarivanja ambicija. Vojvodina u Lazaru vidi igrača koji svojim vrhunskim kvalitetom, nergijom i karakterom može da doprinese rezultatima, ali i fudbalskoj priči koju klub želi da gradi u budućnosti.

Lazare, srećno u nastavku naše crveno-bele priče! Do 2029. godine – zajedno do novih pobeda!”, napisala je Vojvodina u zvaničnom saopštenju povodom produženja ugovora sa 29-godišnjim krilnim napadačem.