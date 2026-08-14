Copy Rosić, paste Ranđelović: Kralj asistencija Mozzart Bet Superlige u Voši do 2029. godine
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 17:26
Novosadski klub obelodanio već treći kapitalni posao ove sedmice
Pljušte potpisi na Karađorđu. Maltene jedan dnevno. Samo ova sedmica donela je tri ogromna, kapitalna posla novosadskom klubu. Najpre je u redove Vojvodine stigao Erhan Mašović, onda je juče produžen ugovor sa golmanom Draganom Rosićem do 2029. Godine, a identičan posao danas je odrđan sa Lazarom Ranđelovićem.
Iako je bilo govora da će potencijalni reprezentativac Srbije napustiti Novi Sad ovog leta, iako se priačlo o dovođenju Silvestera Džaspera, pa onda i Veljka Birmančevića na toj poziciji, najbolji asistent Mozzart Bet Superlige i prošle, ali i u dosadašnjem toku aktuelne sezone, sva je prilika ostaće još dugo u dresu Vojvodine
Izabrane vesti
“Stara dama i sjajni fudbaler lako su dogovorili su nastavak saradnje - jer iz prethodna 53 meča u voljenom crveno-belom dresu sve je postalo jasno. Lazar je stub Voše. Učinak od devet golova uz čak 17 asistencija dokaz je kvaliteta koji je Ranđelović doneo u klub koji je ponos srpske Atine”.
Ovim potezom Vojvodina je još jednom pokazala da želi da gradi stabilan i perspektivan tim, oslanjajući se na kvalitet, potencijal i igrače koji predstavljaju temelj blistave budućnosti kluba. Ranđelović je u prethodnom periodu svojim odnosom prema dresu, radom na treninzima i partijama na terenu pokazao kako se nosi ponosno grb Vojvodine na grudima.
Produžetak ugovora predstavlja potvrdu obostranog poverenja i želje da se zajednički nastavi putem razvoja i ostvarivanja ambicija. Vojvodina u Lazaru vidi igrača koji svojim vrhunskim kvalitetom, nergijom i karakterom može da doprinese rezultatima, ali i fudbalskoj priči koju klub želi da gradi u budućnosti.
Lazare, srećno u nastavku naše crveno-bele priče! Do 2029. godine – zajedno do novih pobeda!”, napisala je Vojvodina u zvaničnom saopštenju povodom produženja ugovora sa 29-godišnjim krilnim napadačem.