Tadić: Očekujte drugačiju Srbiju nego u Minhenu

Na Alijanc areni se Srbija ništa nije pitala na terenu, ali kapiten Dušan Tadić je siguran da će sada biti druga priča.

„Definitivno ćemo zbog te prve utakmice imati dodatni motiv. Oni su tada dominirali, mi smo imali jednu šansu. Realno su bili mnogo bolji, spustili su nas dosta nisko gde nismo želeli da budemo. U pripremi smo stavili akcenat na te stvari, selektor nam je rekao šta moramo da korigujemo. Možemo da očekujemo drugačiju Srbiju“, poručio je Tadić.

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„Utakmica protiv Holandije u Ajndhovenu je pokazatelj šta bi trebalo da radimo protiv tako jakih protivnika. Holanđani su individualno bolji od Nemaca“.

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Kapitena posebno raduje dobar ambijent u reprezentaciji, iako je Srbija u seriji loših rezultata.

„Imamo dobar miks iskusnijih i mlađih igrača, svi zajedno želimo najbolje stvari, svi se trude da pridodaju svoje kvalitete. Krucijalno je da se držimo zajedno. Nadam se da će tako i ostati, jer iz toga možemo da dođemo do rezultata“, naglasio je Tadić.