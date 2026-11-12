Jalčin debituje na klupi Turske, za razliku od Montele igraće sa centarforom

Delom za to je krivica prethodnog trenera, koji je forsirao igru bez klasičnog centarfora. Doduše, to je više zbog činjenice da Turskoj zaista nedostaje top golgeter.

Sada je Jalčin pozvao dvojicu napadača. Posle dužeg vremena se u tim vratio Enes Unal, a tu je i 22-godišnjak iz Galatasaraja Deniz Gul.

“Naša situacija u grupi je jasna, svi znamo na čemu smo. Ako osvojimo bod ili bodove ima šanse da igramo u plej-autu. Imali smo samo tri treninga i dva sastanka povodom taktike, tako da smo se trudili da pravimo sitne promene”, kazao je Jalčin.

18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) - MOZZART RELAX

On je otrio da će Unal biti starter. Napadač Hetafea je ove sezone postigao samo četiri gola na 15 utakmica (od toga dva protiv Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencije), dok je Gul bio jednom strelac na 13 mečeva.

“Svi me pitate da li imamo napadača. Zato sam ga poveo sa sobom. Enes će početi utakmicu. Da vam odgovorim na pitanje, da igraćemo sa klasičnim centarforom”, uverava Jalčin.

S druge strane, Belgiji će nedostajati Romelu Lukaku. Povredio se napadač Fenerbahčea na treningu i nije putovao sa timom u Istanbul.

“Lukaku je pretrpeo povredu kuka. Došao je na trening, ali smo odlučili da je bolje za njega da ne putuje na ovaj meč. Odigrao je mnogo utakmica za Fenerbahče, mentalno je veoma jak. To je sitan problem, verujem da će da bude spreman za nedelju”, rekao je selektor Belgije Mark van Bomel.

Holandski strateg je istakao da Belgija nije apsolutni favorit protiv Turske. Svestan je njenog kvaliteta.

“Kada pogledamo prethodni meč, pobedili smo sa 3:0, ali to ne znači da smo se prošetali preko Turske. Turci su napravili više šansi protiv svih svojih protivnika, samo nisu uspeli da ih pretvore u rezultat. Sada, sa novim selektorom njihov stil igre će se sigurno promeniti, ali spremni smo i na to”, istakao je Van Bomel.

Belgijancima je potrebna pobeda večeras da bi definitivno imala šansu da se u direktnom duelu sa Italijom u poslednjem kolu bori za plasman u četvrtfinale Lige nacija. Trenutno ima bod manje od Italije i četiri od Francuske.

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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Četvrtak

GRUPA 1

18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) - MOZZART RELAX

20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)