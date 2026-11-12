Totenhem ga potrošio kao i sve ostale, ali mu nije ubio reputaciju: Frank pred novim poslom u Londonu

Orlovi su posle deset kola Premijer lige prikovani za poslednje mesto sa samo sedam bodova, ostvarenih zahvaljujući pobedama nad Fulamom i Notingem Forestom i jednom remiju. Posebno zabrinjava odbrana, koja je sa 24 primljena gola najlošija u prvenstvu.

Kristal Palas je izgubio četiri uzastopne prvenstvene utakmice, a među bolnijim rezultatima izdvaja se katastrofa u gradskom derbiju protiv Brajtona (0:5). Ni na evropskoj sceni situacija nije mnogo bolja, pošto engleski predstavnik posle četiri kola Lige Evrope zauzima 21. mesto, sa samo jednom pobedom.

Ipak, za loše rezultate nije odgovoran isključivo dosadašnji trener. Palas je tokom godine ostao bez dvojice važnih štopera, Marka Geija, koji je u januaru prešao u Mančester Siti, i Maksansa Lakroe, koji je letos pojačao Čelsi. Kao zamene stigli su pozajmljeni Aksel Disasi i mladi Onest Ahanor, ali Saž nije bio zadovoljan obavljenim poslom u prelaznom roku. Posebno mu je zasmetalo što klub nije uspeo da angažuje Malika Fofanu, jednog od njegovih glavnih prioriteta.

Prema pisanju engleskih medija, neslaganja sa upravom dodatno su pogoršala njegov položaj. Predsednik Stiv Periš nije bio zadovoljan pojedinim trenerovim odlukama, uključujući izostavljanje mladog štopera Džejdija Kanvoa i izmenu Adama Vortona na utakmici protiv Ipsviča.

A dok se Saž oprašta od Londona, Tomas Frank bi mogao da dobije novu priliku upravo u engleskoj prestonici. Danski stručnjak (53) nalazi se u poodmaklim pregovorima sa Kristal Palasom i trenutno važi za glavnog kandidata za upražnjenu klupu. Bez posla je od februara ove godine, kada je dobio otkaz u Totenhemu, svega osam meseci nakon imenovanja.

Frank se na Ostrvu proslavio radom u Brentfordu, u kojem je najpre od 2016. do 2018. bio pomoćni trener, a potom sedam godina predvodio prvi tim. Uveo je Pčelice u Premijer ligu i uspeo da ih učvrsti u engleskoj eliti, čime je stekao reputaciju jednog od cenjenijih stručnjaka u prvenstvu.

Pre dolaska u Englesku vodio je Brendbi od 2013. do 2016. godine, što mu je bio prvi samostalni posao u seniorskom fudbalu. Trenerski zanat prethodno je pekao u mlađim kategorijama danskih klubova Frederiksvarka, Hvidovrea, B93 i Lingbija, a od 2008. do 2013. predvodio je i reprezentativne selekcije Danske do 16, 17 i 19 godina.

Zanimljivo je da je Frank i tokom leta razgovarao sa predstavnicima Kristal Palasa, ali tada nije došlo do saradnje. Sada bi dve strane konačno mogle da postignu dogovor, a Danac bi dobio priliku da popravi utisak posle neuspešne epizode u Totenhemu.

Ukoliko pregovori propadnu, među alternativama su Šon Dajč i Vitor Pereira, nekadašnji treneri Notingem Foresta. Za sada je izvesno samo da Kristal Palas kreće u potragu za trećim trenerom u 2026. godini, sa jasnim zadatkom da ekipu pomeri sa dna premijerligaške tabele.