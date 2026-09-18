Union žestoko oslabljen na potpuno oporavljeni Bajern

Podužem spisku pridružio se i hrvatski fudbaler Josip Juranović. Standardni reprezentativac Vatrenih, koji je bio starter na svim mečevima od početka sezone i trenutno je najbolji asistent ekipe sa tri nameštena pogotka, razboleo se neposredno pred put u Minhen. Iz tog razloga poziciju desnog beka će najverovatnije zakrpiti Kristofer Trimel.

Od početka sezone švajcarski strateg nijednom nije mogao da računa ni na srpskog napadača Andreja Ilića. Još pred kraj letnjih priprema nekadašnji fudbaler Javora je morao da operiše slepo crevo, nadali su se u Berlinu da će se oporaviti na vreme za susret sa Bajernom, ali na kraju nje medicinski tim preporučio da preskoči još ovu utakmicu, kako bi se lagano spremio tokom reprezentativne pauze za duel sa Elverzbergom.

20.30: (1,05) Bajern (14,0) Union Berlin (35,0) - MR

Duel sa Bajernom preskočiće još i Marvin Fridrih, Stenli Ensoki koji je povradio mišić, te Oliver Burke zbog problema sa ahilovom tetivom. Takođe, među putnicima za Minhen će se naći novajlija iz Jang Bojsa Kastriot Imeri, ali pitanje je da li će on debitovati za Union na Alijanc areni, pošto se tek oporavio od povrede butine.

“Sve je moguće. Putovaće sa nama u Minhen, a na dan utakmice ćemo da procenimo da li je spreman ili ne”, kazao je Lustrineli kada je upitan za Imerija.

S druge strane, Bajern je kompletan. Vensan Kompani ima slobodu da izvede postavu kakvu želi, pošto se oporavio i Serž Gnabri, kojeg nismo gledali od početka sezone.

“Čekali smo dugo sa Seržom, dok nismo dobili signal da se oseća potpuno dobro. Očekujem da će dobiti minute protiv Uniona. Serž je igrao veoma dobro na poziciji desetke prošle sezone, ali i kao krilo”, odgovorio je Kompani na pitanje da li je Gnabri izlečio povredu mišića prepone, zbog koje pet meseci nije bio na terenu.

Poslednji put su se Bajern i Union sastali 21. marta ove godine, takođe na Alijanc areni. Tada je Bajern lako došao do prvenstvenih bodova rezultatom 4:0, a upravo je Gnabri bio dvostruki strelac.

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BUNDESLIGA – 4. KOLO

Petak

20.30: (1,05) Bajern (14,0) Union Berlin (35,0) - MR

Subota

15.30: (3,00) Borusija Menhengladbah (3,50) Majnc (2,30) - MR

15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,60) Frajburg (2,85) - MR

15.30: (2,80) Hamburger (3,45) Keln (2,45) - MR

15.30: (2,35) Verder (3,60) Augzburg (2,85) - MR

18.30: (2,40) Štutgart (3,60) Borusija Dortmund (2,80) - MR

Nedelja

15.30: (2,05) Bajer Leverkuzen (3,70) RB Lajpcig (3,40) - MR

17.30: (2,05) Šalke (3,60) Elverzberg (3,50) - MR

19.30: (4,55) Paderborn (4,45) Hofenhajm (1,65) - MR

***Kvote su podložne promenama