Tanganjika i Budžumbura zamalo da progutaju tim prepun igrača iz Premijer lige, Bundeslige i Lige 1

Vlaga i pritisak sa tribina pretili su da potpuno progutaju skupoceni alžirski tim koji s klupe predvodi odnedavno Brahim Hemdani (nekada poznat kao igrač Glazgov Rendžersa) umesto Vladimira Petkovića. Ipak, suvi kvalitet gostiju je prekinuo totalni potop. Do odlaska na odmor, u 30. minutu, krilni napadač Hal Sitija i potpisnik dva gola i dve asistencije u dosadašnjem toku sezone Premijer lige, Mohamed Belumi, uspeo je da smanji na 1:2 i vrati favorita u meč.

U drugom poluvremenu viđena je prava opsada gola žilavih "Lastavica" iz Burundija. Spas za Alžir stigao je u 63. minutu, kada je mladi napadač Adil Bulbina fantastično izveo slobodan udarac i šutem sa oko 20 metara izjednačio na 2:2. Alžir je nakon ovog kola zadržao prvu poziciju u grupi I sa ukupno 4 boda, Togo ima 3, Burundi 1, a Zambija 0, s tim da Zambija i Togo tek treba da se sastanu u utakmici drugog kola. Prva dva tima na tabeli plasiraće se na Kup afričkih nacija koji bi trebalo da se održi u junu i julu sledeće godine u Keniji, Tanzaniji i Ugandi (ali, to uzmite sa rezervom, jer se vrlo često u prošlosti dešavalo da na 2 ili 3 meseca pred turnir takmičenje pomere sa leta na zimu i čak je premeste u drugu državu).

Vredi istaći i da je Senegal zabeležio prvu pobedu sa Patrikom Vijerom kao selektorom. Aktuelni šampioni Africi (neka pričaju Marokanci šta žele), savladali su Etiopiju u gostima 1:0 (1:0), a jedini gol na utakmici dao je Ibrahim Embaje u 11. minutu, fudbaler koji je prošlog meseca prešao iz Pari Sen Žermena u Aston Vilu za 55.000.000 evra. Senegal je prethodno u prvom kolu odigrao nerešeno sa Mozambikom 1:1, tako da Lavovi terange nakon dva kola imaju četiri boda, kao i Mozambik, Sudan je osvojio tri, dok je Etiopija bez ijednog boda.

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA - 2. KOLO

Ponedeljak

Centralnoafrička Republika - Burkina Faso 0:1 (0:0)

/Kamara 60/

Zimbabve - DR Kongo 1:2 (0:2)

/Munetsi 90+3 - Visa 30, Mutusami 45+2/

Ekvatorijalna Gvineja - Sijera Leone 1:0 (1:0)

/Zuniga 1/

Tunis - Bocvana 2:2 (1:1)

/Masturi 44, 49 - Kgamanjane 37, Ditsele 60/

Utorak

Komori - Namibija 1:0 (0:0)

/Jusuf 54/

Lesoto - Maroko 0:2 (0:1)

/Dijas 45, Unahi 82/

Mozambik - Sudan 4:1 (1:0)

/Viti 24, Čamito 46, 62, Žima 58 - Hamed pen 88/

Etiopija - Senegal 0:1 (0:1)

/Embaje 11/

Burundi - Alžir 2:2 (2:1)

/Šaibi ag 5, Girumugiša 12 - Belumi 30, Bulbina 63/

Južni Sudan - Egipat 0:5 (0:1)

/Ziko 36, Marmuš 49, 83, Adel 75, Abdelkarim 90+2/

Madagaskar - Tanzanija 1:1 (0:1)

/Fonten 50 - Kačvele 39/

18.00 Zelenortska Ostrva - Ruanda

18.00 Gana - Gambija

18.00 Gvineja Bisao - Nigerija

18.00 Uganda - Libija

18.00 Zambija - Togo

19.00 Benin - Mauritanija

21.00 Liberija - Mali

21.00 Kongo - Kamerun

21.00 Gabon - Niger

21.00 Somalija - Obala Slonovače