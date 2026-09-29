Tanganjika i Budžumbura zamalo da progutaju tim prepun igrača iz Premijer lige, Bundeslige i Lige 1
Vreme čitanja: 4min | uto. 29.09.26. | 17:29
Alžirci gubili sa dva gola razlike u srcu Afrike, ali izvukli bod protiv selekcije sačinjene od anonimusa
Burundi, smešten duboko u srcu Afrike na ivici spektakularnog jezera Tanganjika, drugog najvećeg slatkovodnog na svetu nakon Bajkalskog, fudbalska je sredina koja na globalnoj mapi važi za apsolutnog autsajdera (142. mesto na FIFA rang listi). Kada u ovakvo, klimatski i geografski surovo podneblje stigne moćni Alžir, krcat igračima iz najjačih evropskih liga (Premijer liga, Bundesliga, francuska Liga 1), očekuje se rutinska egzekucija. Ipak, afrička gostovanja kriju zamke u koje se lako upada ako se rival potceni.
Pustinjske lisice za koje su igrali Ibrahim Maza (Leverkuzen), Rami Bensebaini (Dortmund), Fares Šaibi (Ajntraht Frankfurt), Mohamed Belumi (Hal), Žauen Hađam (Brajton), Mohamed Amura (Nica), Himad Abdeli (Marselj), Adil Aušiš (Šalke), Ilan Kebal (Pariz FK)... su u Budžumburi doživele šok u uvodnim minutima. Već u petom minutu utakmice drugog kola kvalifikacija za Kup afričkih nacija, vezista Ajntrahta, Fares Šaibi, postigao je autogol i bacio domaće navijače u trans. Dok su se zbunjene zvezde Alžira osvestile, na semaforu je u 12. minutu stajalo neverovatnih 2:0, a mrežu je zatresao domaći heroj Žan Klod Girumugiša.
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Vlaga i pritisak sa tribina pretili su da potpuno progutaju skupoceni alžirski tim koji s klupe predvodi odnedavno Brahim Hemdani (nekada poznat kao igrač Glazgov Rendžersa) umesto Vladimira Petkovića. Ipak, suvi kvalitet gostiju je prekinuo totalni potop. Do odlaska na odmor, u 30. minutu, krilni napadač Hal Sitija i potpisnik dva gola i dve asistencije u dosadašnjem toku sezone Premijer lige, Mohamed Belumi, uspeo je da smanji na 1:2 i vrati favorita u meč.
U drugom poluvremenu viđena je prava opsada gola žilavih "Lastavica" iz Burundija. Spas za Alžir stigao je u 63. minutu, kada je mladi napadač Adil Bulbina fantastično izveo slobodan udarac i šutem sa oko 20 metara izjednačio na 2:2. Alžir je nakon ovog kola zadržao prvu poziciju u grupi I sa ukupno 4 boda, Togo ima 3, Burundi 1, a Zambija 0, s tim da Zambija i Togo tek treba da se sastanu u utakmici drugog kola. Prva dva tima na tabeli plasiraće se na Kup afričkih nacija koji bi trebalo da se održi u junu i julu sledeće godine u Keniji, Tanzaniji i Ugandi (ali, to uzmite sa rezervom, jer se vrlo često u prošlosti dešavalo da na 2 ili 3 meseca pred turnir takmičenje pomere sa leta na zimu i čak je premeste u drugu državu).
Vredi istaći i da je Senegal zabeležio prvu pobedu sa Patrikom Vijerom kao selektorom. Aktuelni šampioni Africi (neka pričaju Marokanci šta žele), savladali su Etiopiju u gostima 1:0 (1:0), a jedini gol na utakmici dao je Ibrahim Embaje u 11. minutu, fudbaler koji je prošlog meseca prešao iz Pari Sen Žermena u Aston Vilu za 55.000.000 evra. Senegal je prethodno u prvom kolu odigrao nerešeno sa Mozambikom 1:1, tako da Lavovi terange nakon dva kola imaju četiri boda, kao i Mozambik, Sudan je osvojio tri, dok je Etiopija bez ijednog boda.
KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA - 2. KOLO
Ponedeljak
Centralnoafrička Republika - Burkina Faso 0:1 (0:0)
/Kamara 60/
Zimbabve - DR Kongo 1:2 (0:2)
/Munetsi 90+3 - Visa 30, Mutusami 45+2/
Ekvatorijalna Gvineja - Sijera Leone 1:0 (1:0)
/Zuniga 1/
Tunis - Bocvana 2:2 (1:1)
/Masturi 44, 49 - Kgamanjane 37, Ditsele 60/
Utorak
Komori - Namibija 1:0 (0:0)
/Jusuf 54/
Lesoto - Maroko 0:2 (0:1)
/Dijas 45, Unahi 82/
Mozambik - Sudan 4:1 (1:0)
/Viti 24, Čamito 46, 62, Žima 58 - Hamed pen 88/
Etiopija - Senegal 0:1 (0:1)
/Embaje 11/
Burundi - Alžir 2:2 (2:1)
/Šaibi ag 5, Girumugiša 12 - Belumi 30, Bulbina 63/
Južni Sudan - Egipat 0:5 (0:1)
/Ziko 36, Marmuš 49, 83, Adel 75, Abdelkarim 90+2/
Madagaskar - Tanzanija 1:1 (0:1)
/Fonten 50 - Kačvele 39/
18.00 Zelenortska Ostrva - Ruanda
18.00 Gana - Gambija
18.00 Gvineja Bisao - Nigerija
18.00 Uganda - Libija
18.00 Zambija - Togo
19.00 Benin - Mauritanija
21.00 Liberija - Mali
21.00 Kongo - Kamerun
21.00 Gabon - Niger
21.00 Somalija - Obala Slonovače