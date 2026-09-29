Ostoja Mijailović: ABA liga će izaći jača iz ove situacije, obaveza nam je da zadržimo stabilnost

Tako je za Mozzart Sport rekao Ostoja Mijailović . Danas se pojavila informacija da je ABA liga odbila novi zahtev sudija i da će takmičenje krenuti sa sudijama koje su bile na konkursu.

Ko ne zna za problem između sudija i ABA lige, taj živi ispod kamena. Prvo kolo je bilo odloženo, drugo u opasnosti da bude, ali to doga neće doći.

Mijailović je za Mozzart Sport objasnio celu situaciju.

"Produženi rok koji su dobile sudije sa prošlosezonske liste je istekao. Kako korigovani predlog ABA lige nije prihvaćen, a u skladu sa odlukom članova društva donetom juče, predsednik Sudijske komisije gospodin Migel Anhel Perez započeo je formiranje liste sudija za novu sezonu". Dodaje i da će potencijalno biti sudija od prošle sezone.

"Istovremeno, određeni broj sudija sa prošlosezonske liste već je kontaktirao Ligu i izrazio želju da bude deo takmičenja i u narednoj sezoni".

Smatra predsednik regionalne lige da će ona iz ove situacije izaći jača.

"Želim da uverim sve ljubitelje košarke, klubove, igrače, partnere i poštovaoce ABA lige da će Liga izaći iz ove situacije jača i organizovanija". Kaže i da je ovakvih situacija već bilo.

"Slične situacije i sporovi sa sudijama događali su se i u drugim evropskim zemljama i različitim sportovima, a ozbiljne sportske organizacije su ih uspešno rešavale. Uveren sam da ćemo ih rešiti i mi".