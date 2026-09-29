Runi udara kontru: Možda Sitiju oduzmu medalje, ali ne želim tu jednu! Nismo je kao tim zaslužili
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 17:03
„Ne bih se osećao prijatno da prihvatim još jednu medalju Premijer lige“, kaže jedna od najvećih koje je Mančester junajted imao u slavnoj istoriji
Buka se ne stišava i neće se stišati. Može samo da postane još glasnija. Mančester Siti proglašen je krivim za 114 od 115 tačaka optužbe, bavili su se vlasnici engleskog kluba ozbiljnim finansijskim malverzacijama i tako su stekli prednost u odnosu na konkurenciju, pa stoga nije ni čudo što su mnogi zapenili.
Presuda je izrečena, uslediće žalbeni postupak Mančester Sitija i dok slučaj ne bude zapečaćen i jednom zasvagda na sudu bude stavljena tačka na spor – nizaće se reakcije. Rio Ferdinand likovao je nad sudbinom gradskog rivala i očekuje da mu bude dodeljena medalja za sezonu 2011/2012, dok Vejn Runi tera kontru. Ne želi ništa naknadno da mu se dodeli.
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Jer, stava je da Mančester junajted nije bio dovoljno dobar da bi tada bio šampion. Da jeste, bio bi. Uprkos mutljavinama rukovodstva Građana. Tako on to vidi.
„Čuo sam da je Rio izjavio kako treba da dobije još jednu medalju Premijer lige… Iskreno, ne bih se osećao prijatno da prihvatim još jednu medalju Premijer lige“, rekao je Vejn Runi u podkastu Stick To United i nastavio u istom tonu:
„Mislim da je nismo zaslužili, nismo uradili dovoljno te sezone da bismo osvojili ligu. Mislim da smo imali šest ili sedam bodova prednosti na četiri ili pet kola do kraja i sve smo to prockali“.
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David de Hea se zapitao koliko titula zaista ima, Huan Mata provukao da bi najzad mogao da postane osvajač Premijer lige…
„Video sam sve što se pojavilo u javnosti poslednjih dana, slušao sam ljude i stavio sam se u poziciju igrača Mančester Sitija… Oni su igrači, radili su sve što su mogli da osvoje titulu Premijer lige i u njihovim glavama oni su to i uradili. Ako ti igrači nemaju nikakve veze s onim što se dešavalo iznad njih u upravi, a da se to meni dogodi… Bio bih potpuno skrušen“.
Ne bavi se jedan od najvećih igrača koje je Mančester junajted imao u slavnoj istoriji time da li će Građanima biti oduzeti trofeji ili će, pak, biti kažnjeni na neki drugi način. Na institucijama je da rade posao. Ali, zna šta bi voleo i šta ne bi.
„Možda će se to dogoditi, možda će im oduzeti medalje, ali ja je ne bih želeo, jer ne mislim da smo je kao tim zaslužili te godine, pošto očigledno nismo završili na prvom mestu“, poručio je Vejn Runi i za kraj dodao:
„Tako da, kada vidim saigrače koji govore da želi medalju, ja sam zadovoljan sa pet koje sam osvojio. Ovu ne bih želeo. Da li bi trebalo da im se oduzme titula zbog onoga što su vlasnici uradili? Pa, možda, ali se ja ne bih osećao prijatno da je prihvatim“.