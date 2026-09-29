Runi udara kontru: Možda Sitiju oduzmu medalje, ali ne želim tu jednu! Nismo je kao tim zaslužili

Jer, stava je da Mančester junajted nije bio dovoljno dobar da bi tada bio šampion. Da jeste, bio bi. Uprkos mutljavinama rukovodstva Građana. Tako on to vidi.

„Čuo sam da je Rio izjavio kako treba da dobije još jednu medalju Premijer lige… Iskreno, ne bih se osećao prijatno da prihvatim još jednu medalju Premijer lige“, rekao je Vejn Runi u podkastu Stick To United i nastavio u istom tonu:

„Mislim da je nismo zaslužili, nismo uradili dovoljno te sezone da bismo osvojili ligu. Mislim da smo imali šest ili sedam bodova prednosti na četiri ili pet kola do kraja i sve smo to prockali“.

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David de Hea se zapitao koliko titula zaista ima, Huan Mata provukao da bi najzad mogao da postane osvajač Premijer lige…

„Video sam sve što se pojavilo u javnosti poslednjih dana, slušao sam ljude i stavio sam se u poziciju igrača Mančester Sitija… Oni su igrači, radili su sve što su mogli da osvoje titulu Premijer lige i u njihovim glavama oni su to i uradili. Ako ti igrači nemaju nikakve veze s onim što se dešavalo iznad njih u upravi, a da se to meni dogodi… Bio bih potpuno skrušen“.