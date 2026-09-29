Embapea opreznost sačuvala, sezona mogla da bude uništena
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Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 18:04
Odluka da izađe sa terena bila je najbolja koju je mogao da donese
Kako je moglo da bude, ispalo je više nego dobro. Dobro su se štrecnuli u Real Madridu tokom reprezentativne pauze, jer na prvu je delovalo da bi Kilijan Embape mogao duže da odsustvuje. Ali, još pre tri dana ustanovljeno je da nije ništa ozbiljno u pitanju, mada je moglo da bude.
Upravo posle jednog od reprezentativnih okupljanja se prošle sezone Kilijan Embape povredio, tačnije obnovio je povredu, a onda je izgubio poverenje u lekarski tim Real Madrida i odlučio je da potraži drugo mišljenje. Od tada je poprilično oprezan, a takav pristup ga je sačuvao.
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Moglo bi da se kaže da je Kilijanu Embapeu opreznost sačuvala sezonu. Jer, da nije bilo nje, prema pisanju španskog Asa, potencijalno bi mogla da bude uništena…
Da je francuski napadač ostao na terenu protiv Turske i nastavio da igra, rizikovao bi ozbiljnu povredu. Ovako, samo je doživeo hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena. Kao što je već bilo reči, pauziraće od 10 do 12 dana i propustiće utakmicu sa Viljarealom. Za naredne će biti spreman, ujedno i za El Klasiko.
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Medicinski izveštaji kažu da je presudno bilo što je Kilijan Embape posle gola prestao da igra. Izašao je kroz pet minuta i zamenio ga je Dezire Due. Da nije, izložio bi sebe ogromnom riziku, to su pokazale analize, i operacije ne bi bila isključena. Odluka koju je doneo bila je najbolja moguća.
Hirurški zahvat neće biti potreban ukoliko se napadač Kraljevskog kluba bude pridržavao saveta francuskih lekara tokom narednih dana…
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