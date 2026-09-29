Đilardino ponovo u Seriji A
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 16:40
Parma pronašla zamenu za Karlosa Kuestu
Vratio se Alberto Đilardino u Seriju A, vratio se jedan od najboljih strelaca u istoriji italijanske elite u svoju Parmu. Klub sa Enio Tardinija se pre dva dana rastao sa mladim Špancem Karlosom Kuestom kojem se nije dopadala klupska politika, a 31-godišnjaka zamenio svom nekadašnjom, igračkom uzdanicom.
Krajem januara 2026. godine, Đilardino je dobio otkaz u Pizi nakon 12 vezanih mečeva bez trijumfa, ali sada će imati novu priliku da se dokazuje u Seriji A. Sa Mlekadžijama je potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27 uz opciju produžetka saradnje na dodatne dve godine. Jasno je da se 44-godišnjeg stručnjaka očekuje da trenutno 15-plasiranu Parmu (osvojila četiri boda na pet utakmica) zadrži u Seriji A.
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Pre Pize, Đilardino je vodio Đenovu u italijanskoj eliti i zabeležio odličnu debitantsku sezonu. Grifoni su pod njegovom komandom završili na 11. mestu u sezoni 2023/24 uz učinak od 49 bodova. Iako je prethodno uveo Đenovu u najviši rang, pa bez problema u njemu preživeo, relativno slab početak sezone 2024/25 ga je koštao posla.
Čovek koji je pre sedam godina u niželigašu Recatu počeo samostalno da se bavi trenerskim poslom, oseća klub sa Tardinija za koji je nastupao od 2002. do 2005. godine pre nego što je prodat Milanu za tada ogromnih 25.000.000 evra.
Đilardino nikada nije bio Kapokanonijere, ali je u dva navrata (sezone 2003/04 i 2004/05) završavao prvenstvo kao drugi strelac sa po 23 pogotka. Efikasniji su bili Andrij Ševčenko i Kristijano Lukareli sa po 24 gola. Na desetoj je poziciji večne liste strelaca Serije A sa 188 pogodaka.