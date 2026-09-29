Đilardino ponovo u Seriji A

Pre Pize, Đilardino je vodio Đenovu u italijanskoj eliti i zabeležio odličnu debitantsku sezonu. Grifoni su pod njegovom komandom završili na 11. mestu u sezoni 2023/24 uz učinak od 49 bodova. Iako je prethodno uveo Đenovu u najviši rang, pa bez problema u njemu preživeo, relativno slab početak sezone 2024/25 ga je koštao posla.

Čovek koji je pre sedam godina u niželigašu Recatu počeo samostalno da se bavi trenerskim poslom, oseća klub sa Tardinija za koji je nastupao od 2002. do 2005. godine pre nego što je prodat Milanu za tada ogromnih 25.000.000 evra.

Đilardino nikada nije bio Kapokanonijere, ali je u dva navrata (sezone 2003/04 i 2004/05) završavao prvenstvo kao drugi strelac sa po 23 pogotka. Efikasniji su bili Andrij Ševčenko i Kristijano Lukareli sa po 24 gola. Na desetoj je poziciji večne liste strelaca Serije A sa 188 pogodaka.