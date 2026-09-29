Cibona privatizovana: Kanadski bankar hrvatskog porekla na čelu ambicioznog projekta

Ulaganje u deonice kluba trajalo je tokom poslednja dva meseca, a u tom periodu prikupljeno je 1.730.100 eura i na taj način je premašen zakonski minimum koji iznosi 1.600.000 eura, a kako se navodi ključan doprinos u ovom poduhvatu dao je upravo novi većinski vlasnik Cibone. Kanadski bankar je uplatio iznos od 1.725.000 evra i na taj način praktično već sam ispunio zakonski minimum.

Novi prvi čovek Cibone nije krio zadovoljstvo pred medijima posle ovog poduhvata.

"Od prvog trenutka i početnog ulaganja u Cibonu imao sam jasnu viziju i ambiciju vraćanja kluba na nivo na kojem zaslužuje da bude. Želimo da stvorimo jak evropski klub sa jasnom strategijom upravljanja na svim nivoima. Zagreb i Hrvatska vole košarku i Cibonu, pa sam siguran da ćemo imati opet punu dvoranu i da ćemo gledati najbolje evropske ekipe u našem gradu. Pretvaranjem u deoničko društvo, klub je dobio odgovorne vlasnike koji su spremni da ulože vlastiti kapital u ovaj projekat, a ja sam posebno srećan što mogu biti na čelu te grupe. Samo zajedno možemo napraviti željeni iskorak u godinama koje su pred nama, te verujem da ćemo ispuniti očekivanja navijača, ali i ambicijama koje smo sami pred sebe stavili", rekao je Dodig.

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Dakle, jasno je ko će biti većinski vlasnik Vukova, ali će mu u poduhvatu pomoći grad Zagreb, ali i drugi poslovni subjekti. Naime, ostatak vlasničkog udela nad Cibonom imaće glavni grad Hrvatske, kao i određena gradska preduzeća. Njima pripada procenat od 6,1 posto, a tu su i ostale privatne firme koje će zaokružiti vlasničku strukturu.

"Treba naglasiti kako je utemeljenje sportskog deoničkog društva u potpunosti sačuvan pravni kontinuitet, identitet, bogata istorija i izuzetno vredno sportsko nasleđe kluba. Uspešan završetak tranzicije potvrda je da smo radili ispravno i sa jasnim ciljem. Zahvaljujući zajedničkom naporu i velikoj podršci naših deoničara, partnera i institucija, uspešno smo priveli kraj tranzicije Cibone u deoničarsko društvo. Posebno želim da zahvalim Dodigu koji je u ovaj projekat verovao od prvog dana. Veliko hvala svim igračima, stručnom štabu i onima koji se bave operativnim poslom u klubu", rekao je direktor kluba Tomislav Šerić.

Izgleda da će Cibona u narednim godinama dodatno da raste kao klub. Već su ove sezone napravljeni ozbiljni zaokreti u igračkom kadru. Vraćena su neka imena u klub, kao što je Lovro Gnjidić i Roko Badžim. Dovedeni su veoma zanimljive inostrane akvizicije poput Rikija Megila i Kalifa Betla. Dugo je Cibona patila i možete da navijate ili ne navijate za nju, ali činjenica je da regionalna košarka bez takvog giganta ne bi bila ista.