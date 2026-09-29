Obradović bez Ernangomeza, uskoro se vraća Hejs Dejvis

Kako izveštava, Hejs Dejvisu je uklonjena specijalna zaštitna šina, što igraču omogućava da se vrati na teren pre nego što je predviđeno. Ova situacija otvara mogućnost da Hejs Dejvis bude prvi od povređenih igrača koji će se vratiti u tim, iako to prvobitno nije trebalo da bude tako.

Tokom intervjua sa novinarima uoči predstojeće utakmice Panatinaikosa u Evroligi protiv ekipe Asvela, šef stručnog štaba Željko Obradović osvrnuo se na situaciju sa povredom Huanča Ernangomeza, koji se povredio tokom polufinala grčkog Superkupa protiv PAOK-a iz Soluna.

„Huančo neće igrati. Biće van terena oko 10 dana. Što se tiče ostalih, oni imaju svoj raspored oporavka. Kada budu 100% spremni, počeće da rade sa ekipom“, otkrio je Obradović.

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

Pored Hejs Dejvisa i Ernangomeza, Panatinaikos se bori sa povredama još trojice važnih igrača.

Kendrik Nan je van stroja nakon što je tokom pripremnog perioda pokidao medijalni meniskus desnog kolena i bio podvrgnut operaciji. Kostas Slukas je na rehabilitaciji zbog povrede noge koja ga muči još od prošle sezone, dok je Mustafa Fal doživeo povredu zadnje lože i još uvek se čeka njegov povratak na parket.

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

18.00 (1,45) Dubai (16,0) Barselona (3,20)

19.00 (2,25) Žalgiris (15,0) Olimpijakos (1,80)

19.00 (1,90) Efes (15,0) Real Madrid (2,10)

19.45 (1,17) Fenerbahče (20,0) Bajern (6,00)

20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)

20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)

20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama