Ovo je vreme Mihajla Cvetkovića: Brzina, snaga, realizacija – sve u 50 metara (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 15:24
Sjajan gol srpskog reprezentativca za Anderleht u derbiju protiv Klub Briža
Kaže izreka da od viška glava ne boli. Da su muke često – slatke. Ipak, kada bude kucnuo čas da Veljko Paunović odredi koga će da gurne u špic za mečeve sa Nemačkom i Grčkom naredne nedelje, neće mu biti lako.
Pored Dušana Vlahovića, Luke Jovića i povratnika Aleksandra Mitrovića ništa manje „akcije“ nisu ni Mihajla Cvetkovića! Mladi napadač je uhvatio sjajnu formu u dresu Anderlehta, koja se samo nadovezala na njegovu izvanrednu partiju u dresu Srbije protiv Holandije u Ajndhovenu, kada je bio strelac.
Izabrane vesti
Cvetković je prošle nedelje bio strelac i asistent za Anderleht u pobedi nad Vesterlom, a danas je ponovo postigao gol i to u velikom derbiju protiv Klub Briža. Srpski napadač spasao je svoje ljubičaste poraza – 1:1.
Gol kao gol može da se postigne na „milion“ načina. I da to ne bude neka posebna umetnost. Ali, ovo što je danas uradio Cvetković u Brižu samo govori da je došlo njegovo vreme, jer je u sprintu od 50 metara pokazao sve svoje kvalitete.
Najpre – brzinu. Cvetković je bio iza štopera Briža kada je lopta upućena napred. I uspeo je na relativno kratkoj distanci da ga pretrči i da krene, sa loptom, u sprint ka mreži.
Pokazao je i snagu. Jer, nekoliko puta u tih 50 metara defanzivac Briža je probao i povlačenjem i remplovanjem da zaustavi Cvetkovića ili makar da ga izbaci iz ravnoteže i nije uspeo.
Na kraju, pokazao je Cvetković realizaciju. Uspeo je da zadrži smirenost i koncentraciju i pored takvog sprinta i duela i da rutinski pošalje fudbal u mrežu.
Srbija je, bez dileme, dobila pravog, modernog napadača, „ubicu“ pred golom. Nije da je sad neko iznenađen, sve te osobine Mihajlo Cvetković je pokazivao i u Čukaričkom, ali se u Anderlehtu samo podigao na još viši nivo. Imaće i dve naredne utakmice u Ligi nacija da pokaže da je spreman da sve to u kontinuitetu iznosi i u dresu reprezentacije Srbije.
BELGIJA, 11. KOLO
Petak
Standard - Beveren 3:0 (1:0)
/Ekert 5, 64p, 67/
Subota
Vesterlo - Šarlroa 1:5 (0:0)
/Basete 74 - Šeidler 58, 72, Embemba 60, Fluke 65, Bojang 89p/
Leven - Mehelen 2:0 (0:0)
/Adai 50, Balikviša 90+4/
La Luvjer - Serkl Briž 0:1 (0:1)
/Engoura 6/
Antverpen - Lomel 2:2 (1:0)
/Porozo 40, Fofana 52 - Konadu 47, 66/
Nedelja
Klub Briž - Anderleht 1:1 (1:0)
/Vanaken 41 - Cvetković 58/
16.00: (1,47) Gent (4,50) Kortrajk (6,25)
18.30: (1,55) Union Sen Žiloaz (4,40) Genk (5,30)
19.15: (1,75) Sint Trojden (4,10) Varegem (4,20)
*** kvote su podložne promenama