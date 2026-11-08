"Poništio ga je": Kako je pogrešna vest prevarila ceo Rosario; Di Marija pružio ruku Boki

Odjekivale su reči neverice u programu radija Dos iz Rosarija dok je na stadionu Gigante de Arojito počinjalo novo slavlje. Fudbaleri Rosario Sentrala već su se pomirili sa činjenicom da im je Ener Valensija golom u nadoknadi oduzeo titulu, ali je onda stigla informacija da je pogodak Boke navodno poništen! Rosario je u tom trenutku, iako informacija nije bila ispravna, ponovo bio šampion Argentine. Problem je bio u tome što sudija na Bombonjeri nije doneo takvu odluku...

Posle dramatične završnice argentinskog prvenstva, o kojoj su izveštavali mediji širom sveta, pojavili su se novi detalji koji objašnjavaju kako je nastala zabuna na stadionu Rosarija. Argentinski portal MDZ objavio je snimak lokalnog radijskog prenosa, tokom kojeg je pogrešno saopšteno da pogodak Enera Valensije ne važi. Ispostavilo se da je jedna informacija, izgovorena u pogrešnom trenutku, bila dovoljna da hiljade ljudi ponovo poveruju u titulu koja im je upravo izmakla.

Podsetimo, Boka je u šestom minutu sudijske nadoknade savladala Defensu i Hustisiju (1:0), zahvaljujući pogotku iskusnog ekvadorskog napadača. Time je završila sezonu na prvom mestu zbirne godišnje tabele sa 63 boda, jednim više od Rosario Sentrala, koji je prethodno pobedio Estudijantes iz Rio Kvarta (2:0). Argentinos Juniors, treći kandidat za titulu, poražen je od Urakana (0:2). Nastao je uragan emocija u fudbalskoj Argentini, jer je Rosario ostao bez titule koja je na kraju pripala Boki!

Valensijin pogodak nije odmah priznat. Sudija Sebastijan Zunino proveravao je situaciju u kaznenom prostoru, što je stvorilo dodatnu neizvesnost na oba stadiona. Dok je Bombonjera čekala konačnu odluku, komentatori lokalnog radija Dos pokušavali su da utvrde šta se događa. Jedan od njih smatrao je da je golman Defense Matijas Borgonjo loše procenio situaciju i da nije bilo prekršaja. Njegov kolega delio je isto mišljenje, ali je zatim u prenosu stigla potpuno drugačija informacija.

"Sudija je upravo poništio gol... Ovde je haos kakav ne možete ni da zamislite", rekao je jedan od komentatora. Nekoliko trenutaka kasnije usledio je povik koji je pokrenuo slavlje:

"Poništio ga je! Poništio ga je! Poništio ga je!"

Njegov kolega pokušavao je da opiše atmosferu na stadionu Rosarija, a u jednom trenutku prizor je uporedio sa pričama Roberta Fontanarose, čuvenog argentinskog pisca i humoriste, velikog navijača Rosario Sentrala. Ali, slavlje nije dugo trajalo. U istom prenosu ubrzo je stigla ispravka.

"Ne, ne, ne! Potvrđuje ga! Potvrđuje ga!", uzvikivao je komentator kada je postalo jasno da Valensijin gol ipak važi.

Prema pisanju lista La Nasion, na stadionu se istovremeno pronela još jedna pogrešna informacija – da je Defensa i Hustisija uspela da izjednači protiv Boke. Taj pogodak nikada nije postignut. Dok su jedni verovali da je Valensijin gol poništen, a drugi da je Defensa poravnala rezultat, igrači i navijači Rosarija ponovo su počeli da slave. Ipak, čekalo ih je bolno otrežnjenje i rasplet kakav se u fudbalu ne pamti. Suze, jecaji i povici u potpunoj neverici, pristalice Rosarija nisu znale šta ih je snašlo.

Trener Rosarija Horhe Almiron kasnije je priznao da je i njegov tim podlegao atmosferi.

"Zbunili smo se. Prerano smo počeli da slavimo jer nas je ponela reakcija publike", objasnio je Almiron. Ipak, možda najzanimljivija reakcija posle svega što se dogodilo stigla je od Anhela di Marije. Nekadašnji reprezentativac Argentine zbog povrede mišića nije mogao da nastupi protiv Estudijantesa, pa je završnicu pratio sa tribina. Kamere su zabeležile njegovo razočaranje kada je saznao da je Valensija pogodio za Boku. Kasnije, pred novinarima nije pokušavao da pronađe opravdanje za izgubljenu titulu. Čestitao je protivniku, uz posebnu poruku za Leandra Paredesa, sa kojim je godinama delio svlačionicu argentinske reprezentacije.

"To je fudbal. Upravo je to ono lepo u fudbalu, što do samog kraja možete da uspete ili da ostanete bez uspeha. Danas je pobedila Boka i treba joj čestitati. Samo jedan može da pobedi, ovog puta je to bila Boka, a mi smo bili u trci do samog kraja", rekao je Di Marija i dodao:

"Veoma mi je drago zbog Lea Paredesa, što je uspeo da osvoji titulu, i to baš igrajući kod kuće, pred svojim navijačima".

Di Marija je zatim govorio o sezoni Rosario Sentrala, koja za njegovu ekipu još nije završena.

"Odigrali smo odličnu utakmicu, momci su dali sve od sebe, kao i uvek. Srećan sam, imali smo sjajnu godinu. Ostale su nam još tri utakmice da pokušamo da dođemo do novog finala. Imali smo spektakularnu, neverovatnu godinu".

Sličnu poruku poslao je i trener Almiron, koji je čestitao Boki, njenom stručnom štabu i fudbalerima. Zanimljivo je da su čestitke stigle i iz drugih klubova, uključujući najvećeg Bokinog rivala. Rodolfo Aruabarena otkrio je da mu se među prvima javio Leonardo Ponsio, nekadašnji kapiten, a sada trener River Plejta. Poruke su poslali i Almiron, čiji je tim ostao bez titule u poslednjim sekundama, kao i Nikolas Dijes, trener Argentinos Juniorsa.

"Među prvim pozivima ili porukama bili su oni od Lea Ponsija, Horhea Almirona i Nika Dijesa. Želim to da naglasim jer je ovo, na kraju krajeva, samo fudbal. Neki pobede, drugi izgube, ali život ide dalje. Mi već za nedelju dana moramo ponovo da budemo spremni", rekao je Aruabarena.

U istom fudbalskom vikendu videli smo potpuno skup nesvakidašnjih reakcija na ono što se dogodilo. Fudbaleri Njuels Old Bojsa burno su proslavili Valensijin pogodak, zadovoljni što njihov gradski rival nije osvojio titulu. Snimci njihovog slavlja iz hotela u Kordobi brzo su obišli društvene mreže. Na drugoj strani, Di Marija i Almiron, ljudi koji su najviše izgubili takvim raspletom, javno su čestitali pobedniku.